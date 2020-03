Selon ‘Daily Mail’, la Juventus aurait fait une offre millionnaire pour séduire Zinedine Zidane

Les médias anglais mentionnent que les Italiens souhaiteraient obtenir les Français en échange d’un salaire de 8 millions d’euros et sans verser de compensation au Real Madrid. Ce chiffre représente moins de la moitié de ce que L’Équipe affirme recevoir actuellement.

Zinédine Zidane est dans un bon moment après la tempête qui a signifié une défaite à Levante (1-0) en Liga, donnant la tête au FC Barcelone, et à domicile (1-2) contre Manchester City au match aller Finale de la huitième de finale de la Ligue des champions. Le triomphe (2-0) dans la Classique a fait récupérer la première place et les bonnes sensations.

⁉️ Zidane à la Juve?

🗞️ Le journal britannique rapporte que l’entraîneur du Real Madrid changera d’air cet été et que les Turinois n’auront pas à payer d’indemnisation https://t.co/KhDjTaxEz0

– Diario AS (@diarioas) 7 mars 2020

Malgré cela, les rumeurs sur une éventuelle marche du sélectionneur français du Real Madrid persistent malgré ce dernier défi positif. Cette fois, c’est le journal britannique Daily Mail qui dit que la Juventus veut offrir un salaire de 8 millions d’euros par an. Le chiffre surprend après celui de L’Équipe, affirmant que sa compensation actuelle est de 16’8, soit une diminution de plus de la moitié si elle est vraie.

Arriver à la Juventus signifierait retrouver Cristiano Ronaldo, qu’il a mené en 114 matchs, 9.937 minutes et a marqué 112 points sous son bâton, un tous les 88 ’43’ ‘. En outre, l’option d’embaucher Paul Pogba, qui pourrait rentrer chez lui, pourrait être remplie à Turin plus probablement qu’à Madrid, ce qui, malgré de nombreuses rumeurs, ne s’est jamais produit.

Selon le journal As, les bonnes relations entre les deux clubs et le président Andrea Agnelli avec Zinédine Zidane lui-même faciliteraient l’hypothèse d’un accord. En ce moment, le Français est un entraîneur de merengue et a un combat compliqué comme visiter Benito Villamarín ce dimanche. Vendredi de la semaine prochaine, il recevra Eibar avant de revenir pour la querelle de Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions, mardi 17.

