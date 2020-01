Selon Dillian Whyte, Wladimir Klitschko a «assommé Deontay Wilder» et l’a laissé «trembler» pendant le combat.

Dillian Whyte a révélé que Wladimir Klitschko avait déjà frappé Deontay Wilder “à froid” lors d’une séance d’entraînement.

L’Ukrainien a été l’un des champions poids lourds les plus dominants de l’histoire et a détenu les titres WBA, WBO et IBF vers les dernières étapes de sa carrière.

Son frère, Vitali, détenait la version WBC et ils ont refusé de se rencontrer, ce qui signifie que la division a commencé à stagner.

. – .

Wladimir Klitschko aurait quitté Deontay Wilder en se tordant après l’avoir mis KO

À la retraite de Vitali, le bracelet vert et or a finalement été enroulé autour de la taille du «Bronze Bomber», bien qu’un combat pour déterminer le meilleur au monde et couronner un champion incontesté ne se soit jamais concrétisé.

Et Whyte, qui s’entraînait régulièrement aux côtés du «Dr Steelhammer», a expliqué pourquoi cela aurait pu se produire. Faisant écho aux sentiments de Tyson Fury, le Britannique a révélé que Klitschko avait largement eu raison de Wilder lors des séances de combat.

Klitschko aimait rédiger des poids lourds en hausse vers la fin de sa carrière dans ses camps d’entraînement exténuants dans la station balnéaire éloignée de Stanglwirt en Autriche et avait l’habitude de punir régulièrement les punitions.

“Je l’ai vu se faire assommer”, a expliqué Whyte à Sky Sports. «Wladimir l’a mis KO.

Esther Lin / SHOWTIME

Wilder mettra sa couronne WBC en jeu contre Tyson Fury dans un match revanche de février

Mark Robinson / Matchroom

Whyte est revenu à l’action en Arabie Saoudite l’an dernier contre Mariusz Wach

«Il savait ce qui s’était passé. Il avait les mains levées. Il dépréciait Wlad, apportait la fumée, et il se déchaînait.

«Ce n’était pas un renversement, il a été assommé. Bien contracter aussi.

“C’est pourquoi ils ne voulaient probablement pas qu’il se batte contre Wlad, parce que Wlad allait le combattre en tant que pro et Wilder ne l’a jamais imaginé tout le temps.”

Anthony Joshua était une autre des meilleures perspectives de la boxe des poids lourds qui est venue aider Klitschko à se préparer pour les combats et c’est au cours d’un de ces camps que Whyte et Joshua ont repris leur rivalité de leurs jours amateurs.

Dillian Whyte a son mot à dire sur la WBO faisant d’Oleksandr Usyk leur défi obligatoire

Il a ajouté: «Je voulais donner un coup de poing à Joshua, au début, parce qu’il parlait beaucoup de claque.

«Il y avait là une véritable contrariété. Bashir [Ali] et quelques gars m’ont empêché de l’atteindre, puis ça s’est écrasé. C’était un peu énervé. »

Le bagarreur de Brixton est revenu sur le ring en décembre 2019 grâce à la lutte réussie de Joshua pour le titre mondial contre Andy Ruiz Jr alors qu’il reprenait ses ceintures et exigeait sa revanche.

Et un combat contre le vétéran Alexander Povetkin pourrait être à l’horizon en 2020 pour le joueur de 31 ans alors qu’il continue de pousser pour un combat pour le titre mondial.

.