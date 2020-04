Selon le président de la SPFL, Murdoch MacLennan, les Rangers risquent de «discréditer le jeu» avec des allégations de «harcèlement»

Selon le président de la ligue, Murdoch MacLennan, les Rangers risquent de «discréditer le jeu» après avoir formulé des allégations contre des dirigeants de la Ligue écossaise de football professionnel.

MacLennan a écrit dans une lettre ouverte que le club devrait fournir toute preuve et il enquêtera ensuite en profondeur.

Les Rangers ont formulé une série d’allégations contre des dirigeants de la SPFL

MacLennan a exhorté les clubs à rejeter une demande officielle des Rangers, Hearts et Stranraer pour une enquête indépendante sur la décision de mettre fin à la saison dans les quatre divisions du football écossais.

Les Rangers ont allégué que les clubs avaient été «intimidés», affirmant qu’ils possédaient des preuves «alarmantes» et ont demandé la suspension du directeur général de la SPFL, Neil Doncaster, et du conseiller juridique Rod McKenzie.

Ils ont ensuite promis de divulguer leur dossier aux clubs «bien avant» de l’assemblée générale du 12 mai.

Dans une longue lettre ouverte, MacLennan a écrit: «Si les Rangers ou tout autre club croient sincèrement qu’il a été victime d’intimidation par un membre de l’équipe SPFL, il a le devoir de me le signaler, en tant que président du conseil d’administration de la SPFL. Je mènerai ensuite une enquête approfondie et approfondie sur ces allégations.

McCoist dit qu’il est «impossible» pour le football de revenir de sitôt

«En l’absence de tels rapports, ceux qui prétendent« intimidation et coercition »risquent de discréditer le jeu et de semer une division inutile.»

MacLennan a fait valoir qu’il était tout à fait approprié que les membres du conseil d’administration donnent des conseils et des éclaircissements lorsqu’ils sont contactés par les clubs.

Il a ajouté: “Je ne vois absolument rien de mal à ce que les membres du conseil d’administration cherchent à persuader les clubs” d’adopter “une résolution que la grande majorité des membres du conseil considère comme étant dans le meilleur intérêt de la ligue dans son ensemble.”

MacLennan a défendu les informations fournies aux clubs, a affirmé qu’il n’y avait «tout simplement pas d’autres options viables» et a décrit la suggestion des Rangers d’accorder des prêts au lieu des paiements de fin de saison comme «profondément erronée».

Il a également nié avoir distribué des “ édulcorants ” à Dundee entre leurs votes “ non ” et “ oui ” et a défendu la décision de publier des résultats intermédiaires confirmant qu’un club de championnat avait une voix prépondérante, affirmant que la ligue aurait été accusée de “ secret injustifié ”. «s’il les avait retenus après l’heure à laquelle les clubs ont été invités à voter.

Les Rangers de Steven Gerrard étaient deuxièmes du classement à la fin de la saison

Au sujet du vote de Dundee, dont un examen indépendant a confirmé qu’il manquait dans le système de courrier électronique de la SPFL, il a déclaré qu’il n’y avait «pas grand-chose que nous aurions pu faire différemment».

“La situation n’était pas de notre fait et le Dundee FC a pleinement le droit de changer d’avis de rejet à accepter”, a-t-il déclaré.

“Cependant, avec le recul, nous aurions probablement dû donner aux clubs quelques jours de plus pour répondre à la résolution écrite des directeurs.”

Le fait que les clubs n’avaient que 48 heures pour se prononcer et le fait de ne pas avoir exprimé leur inquiétude à reléguer Partick Thistle et Stranraer étaient les deux seuls regrets exprimés par MacLennan.

Il a exhorté les clubs à rejeter l’appel à une «enquête extrêmement longue et coûteuse», qui, selon lui, était «totalement inutile, inappropriée et contraire aux intérêts de l’entreprise».

Il a ajouté: «En cette période extrêmement difficile, les distractions, les boucs émissaires et les diaporamas sont notre ennemi.

«Nous avons actuellement une très petite équipe de direction comprenant seulement cinq membres du personnel senior qui travaillent sans relâche dans l’intérêt du football écossais. Deux d’entre eux font l’objet d’appels inexpliqués à leur suspension.

«J’espère donc sincèrement que moi et votre conseil d’administration pouvons compter sur votre soutien pour que nous puissions nous concentrer entièrement sur l’aide à tous les clubs pour survivre à la crise causée par Covid-19, plutôt que de consacrer du temps et des dépenses considérables et improductives à réfuter des allégations inconnues contre des administrateurs et des membres de longue date et travailleurs de l’équipe SPFL. »

