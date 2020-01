Selon Tony Cascarino, Man Utd a besoin d’un joueur comme la star de Man City, Kevin De Bruyne

Tony Cascarino dit que Manchester United a désespérément besoin d’un milieu de terrain créatif comme Kevin De Bruyne.

La star de Man City, qui est largement considérée comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League, a récolté 14 passes décisives en Premier League cette saison ainsi que sept buts à son actif.

Daniel James a le plus de passes décisives en championnat pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison avec six, tandis que Marcus Rashford en a quatre.

Kevin De Bruyne est l’un des meilleurs joueurs de Premier League – Man United aimerait l’avoir

United a lutté de manière créative toute la saison – pas aidé par l’absence continue de Paul Pogba à cause d’une blessure – et il est clair que l’un des plus gros problèmes de Solskjaer est l’absence de menace d’attaque dans son milieu de terrain.

Mais comment le patron des Red Devils sous le feu peut-il résoudre ce problème?

La réponse est simple selon l’ancien attaquant de Chelsea et d’Irlande Cascarino – signez un joueur comme De Bruyne pour garantir des buts et des passes décisives au milieu du parc!

“Ils ont besoin d’un milieu de terrain capable de créer et de faire des passes décisives”, a déclaré le spécialiste de talkSPORT Casc dimanche matin au Sports Weekend.

“Si vous regardez De Bruyne à City – c’est un mauvais exemple parce qu’il est si bon – sans ses aides et en créant pour les gens autour de lui, que ce soit [Sergio] Aguero, [Raheem] Sterling ou Bernardo Silva, il crée tellement.

“United a besoin de ça parce que je ne pense pas qu’ils ont [a player like that] en ce moment. Je regarde Fred, [Scott] McTominay et [Nemanja] Matic…

«Quelqu’un qui peut voir les passes est très rare dans le match. Quelqu’un qui a la capacité de lever la tête et de trouver ce laissez-passer. »

Il y a eu un contraste frappant dans le nombre de buts et de grandes chances créés par les deux clubs de Manchester cette saison.

En Premier League City ont marqué 64 fois et créé 68 grandes chances tandis que Man United n’a marqué que 36 buts et n’a eu que 33 grandes chances.

Les Red Devils ont été étroitement liés à une décision du milieu de terrain du Sporting et du Portugal Bruno Fernandes alors que Solskjaer cherche à ajouter cette étincelle de créativité dont il a tant besoin.

Il a marqué 15 fois pour le Sporting cette saison après une remarquable campagne 2018/19 qui a vu un retour de 32 buts et 18 passes en 53 matchs.

