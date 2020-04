Semaine de la passion au Barça

Pâques se termine et, avec elle, l’une des semaines les plus turbulentes de l’histoire récente de Barcelone. Au milieu de l’effondrement du football à cause du coronavirus, les Catalans n’ont cessé d’être la nouvelle de leur situation institutionnelle délicate, qui s’est aggravée ces derniers jours. Alors que la plupart des clubs – y compris le Barça lui-même – essaient de tirer le moins de mal possible des pertes millionnaires, le Camp Nou part en fumée après une succession constante d’événements qui a Bartomeu et ce qui reste de sa directive contre les cordes.

La crise des coronavirus a diffusé situation financière délicate du club. Bien qu’étant, avec le Real Madrid, le grand dominateur du football espagnol et ayant un revenu de près de 1 000 millions d’euros par an, la mauvaise gestion a fait qu’avec les pertes évidentes et considérables causées par l’arrêt de l’activité avec la pandémie, le La structure financière du club vacille.

L’équipe catalane a essayé de esquiver l’ERTE avec une baisse de salaire de 70%, accepté par les joueurs. Cependant, de la directive divulgué les négociations et un prétendu refus du personnel à la presse. On ne comptait pas sur l’intervention de Messi. L’Argentin est entré en scène pour défendre ses coéquipiers.

Le capitaine a publié un communiqué accusant fortement les plus hauts responsables du club. Dans ce document, ce qui a été publié a été refusé, indiquant que le personnel voulait à tout moment contribuer à la cause et était disposé à réduire considérablement le salaire. L’attaque a laissé Bartomeu touché, mais rien comparé à ce qui allait suivre.

Si l’incendie était déjà considérable au Camp Nou, six membres du conseil d’administration ont ajouté encore plus de carburant lors de la présentation de leur démission, en raison du scandale «Barçagate», encore chaud. Emili Rousaud, chef des dissidents, a également lancé une accusation sévère en affirmant que quelqu’un “J’étais entré dans la boîte.”

Coût supplémentaire de la campagne dans les réseaux

Les problèmes ne viennent jamais seuls et, pour clore la semaine la plus difficile de Bartomeu en tant que président, il y a eu un dernier chapitre. Après les démissions de jeudi, dimanche le résultat de l’audit de Barçagate. Alors que le conseil a ignoré la question, le prestigieux PWC reconnaît les paiements de Barcelone à i3 Ventures.

Comme si cela ne suffisait pas, la campagne sur les réseaux sociaux pour renforcer l’image du Board au détriment de celle des personnages liés au club lui-même, comme Messi, Piqué ou Guardiola, avait un coût supplémentaire pour le club. Les azulgranas ils ont payé neuf fois plus que la vraie chose pour les services contractuels.

Le mandat de Josep María Bartomeu, qui était déjà en cause, pourrait l’être dans ce dernier. La succession constante d’événements qui a commencé il y a quelques mois pourrait dynamiser le club, provoquant une précipitation du président après une semaine où l’image du club est en ruine.