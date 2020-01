Senior Bowl 2020: 20 perspectives de repêchage de la NFL à retenir du match de cette année

Le Senior Bowl de Mobile, en Alabama, est l’une des semaines les plus mouvementées et étranges du football. Il commence par une pesée effrayante prenant en sandwich quelques jours de pratiques, avant de se terminer par un jeu dénué de sens.

Pourtant, c’est l’un des événements les plus importants dans la perspective du repêchage de la NFL 2020. Chaque année, les prospects aident (ou nuisent) à leur repêchage avec une bonne semaine de pratique ou une performance en petits groupes au Senior Bowl.

Dans cet esprit, voici 20 joueurs à connaître lors de l’événement de cette année.

4 quart-arrière à surveiller

L’année dernière, la performance du Senior Bowl de Daniel Jones a attiré l’attention du directeur général des Giants, Dave Gettleman, qui a repêché Jones avec le choix no 6. Cette année, il y a deux choix possibles au premier tour.

1. Justin Herbert

C’était assez surprenant de voir le quart-arrière de l’Oregon Justin Herbert participer au Senior Bowl. Au fil des ans, de nombreux quarts supérieurs ont abandonné le jeu des étoiles, mais peut-être que les choses changent. Après tout, le choix n ° 1 éventuel que Baker Mayfield a pratiqué avant le match de 2018. Herbert n’est probablement pas en lice pour les Bengals de Cincinnati et le premier choix, il aurait donc pu voir l’écriture sur le mur concernant son projet de stock.

Par tous les comptes, Herbert a eu une bonne semaine de pratiques. Il a été félicité pour un bras fort qui a survolé des vents violents et sa capacité à placer le ballon au bon endroit.

Pour ses efforts, Herbert a été nommé meilleur joueur d’entraînement de la semaine.

Herbert a eu une saison de va-et-vient à l’Oregon, et une partie de cela peut être imputée à la perte de laissez-passer de ses récepteurs.

2. Jordan Love

On peut en dire autant du quart-arrière de l’État de l’Utah Jordan Love.

L’amour est une perspective déroutante. Son nombre a chuté en 2019 par rapport à 2018, mais il a également perdu la majeure partie de l’infraction autour de lui. Cela comprenait le coordinateur offensif David Yost, qui a quitté l’État de l’Utah pour Texas Tech. Selon les rapports, Love a montré pendant les entraînements pourquoi il était considéré comme un talent de premier tour.

3-4. Jalen Hurts et Anthony Gordon

Après ces deux-là, Jalen Hurts de l’Oklahoma, finaliste de Heisman cette année, est le plus grand nom. Mais Anthony Gordon de l’État de Washington est le joueur le plus intéressant.

Gordon n’a commencé qu’une saison pour les Cougars alors qu’il était assis derrière le mème Gardner Minshew. Les statistiques de Gordon en 2019 sont époustouflantes. Il a inscrit 5 579 verges et 48 touchés, dont 570 verges et neuf touchés à lui seul contre l’UCLA.

Les 7 meilleurs joueurs du jeu de cette année (édition non-QB)

Bien que les quarts-arrière attirent le plus l’attention, il y a des perspectives de grand nom à d’autres postes dans le Senior Bowl.

1. Javon Kinlaw

Incontestablement, le meilleur joueur participant cette année est le joueur de ligne défensive de Caroline du Sud Javon Kinlaw. Dans la séance de pesée pour commencer la semaine, Kinlaw a joué avec une envergure de 84 pouces sur son cadre de 6’5 et maigre de 315 livres. Oui, c’est extrêmement étrange à écrire, mais cela fait partie de la saison des brouillons. Kinlaw est un possible top 10 et n’a rien fait pour nuire à son statut.

2. Marlon Davidson

Marlon Davidson d’Auburn est un autre grand joueur de ligne défensive qui n’a pas déçu. Regardez ce qu’il peut faire à un peu moins de 300 livres:

3. Josh Jones

Une autre partie de la saison de repêchage est la montée en flèche des plaqués offensifs. Nous l’avons vu chaque année. L’année dernière, c’est Andre Dillard et Tytus Howard qui ont sauté au premier tour. Cette année, Josh Jones de Houston pourrait devenir un nom chaud, à commencer par une semaine de pratiques hors concours. Jones est connu pour ses pieds rapides, mais il a attiré beaucoup d’attention pour les mains violentes et puissantes.

4. Ashtyn Davis

Les matchs d’étoiles de football sont généralement de mauvais paramètres pour les sécurités, car le paramètre neutralise leur agression au secondaire et ne leur permet pas de lancer des blitz. C’est pourquoi Ashtyn Davis en Californie n’a pas attiré une tonne de titres cette semaine. Il est toujours un des 100 meilleurs joueurs potentiels.

5. Jared Pinkney

Le repêchage de 2020 est bon pour les manches serrées, et l’un des meilleurs participe au Senior Bowl. Jared Pinkney de Vanderbilt est probablement un choix parmi les 100 meilleurs, mais il a été blessé une grande partie de la saison et n’a eu que 20 réceptions.

6. Jonathan Greenard

Florida pass rusher Jonathan Greenard est un autre joueur qui a connu des difficultés cette saison avec des blessures. Pourtant, dans sa seule saison en Floride après son transfert de Louisville, Greenard avait 9,5 sacs.

sept. Brandon Aiyuk

Récepteur large Arizona State Brandon Aiyuk était une égratignure tardive à l’événement, malheureusement. Une blessure persistante a écarté Aiyuk de l’événement, mais il pesait toujours dans une envergure accrocheuse de 81 pouces. Aiyuk a le top 50 des buzz, et si les équipes recherchent leur propre Deebo Samuel, il correspond au projet de loi.

5 joueurs qui ont eu une semaine d’évasion

Ces joueurs ont tous fait tourner les têtes lors des essais du Senior Bowl cette semaine.

1. K.J. Colline

Le Senior Bowl a été gentil par le passé avec de larges receveurs. L’an dernier, Terry McLaurin a commencé à bâtir son stock de draft au Senior Bowl et ressemble à une star en herbe à Washington. Fellow Ohio State wide receiver K.J. Colline est sur la même trajectoire. Après une sorte de saison ordinaire de 57 réceptions pour 636 yards, le processus de draft de Hill est critique. Des captures comme celle-ci aident:

2. Denzel Mims

Denzel Mims de Baylor est un autre récepteur qui a impressionné au cours de la semaine. Regardez-le tirer dans celui-ci de Love:

Les Mims devraient être un bon choix à mi-parcours pour une équipe à la recherche d’un récepteur de vitesse qui se trouve à près de 6’3. Mims a tous les atouts d’être un projet de gemme.

3. Van Jefferson

Van Jefferson, de Floride, un autre grand receveur, a également obtenu sa part de félicitations.

Voici ce que Danny Kelly de The Ringer a écrit à propos de Jefferson dans sa récapitulation du Senior Bowl: «À 6 pieds 1 pouce, Jefferson a joué plus grand que son poids de 197 livres, mettant en place une clinique de course tout en utilisant un jeu de jambes rapide pour couler son hanches et faire des coupes nettes pour gagner la séparation. “

4. Troy Pride

Kristian Fulton de LSU et Jeff Gladney de TCU ont accepté leurs invitations au match, mais ont abandonné tard. Cela a laissé la position de cornerback un peu légère en talent.

Notre Dame Troy Pride a eu une semaine forte après décevante à la pesée avec des bras relativement courts (31 3/8 pouces) et une envergure (73 3/4 pouces). Sur le terrain, cependant, il a été félicité pour sa ténacité et sa capacité à jouer le ballon.

5. Lloyd Cushenberry

Il est également assez étrange de dire qu’un joueur de l’équipe nationale LSU, vainqueur du titre, a fait une percée, mais c’est le cas pour le centre Lloyd Cushenberry. C’est autant à voir avec les autres joueurs à sa place qu’autre chose. Tyler Biadasz, du Wisconsin, n’a pas eu la saison attendue et Creed Humphrey d’Oklahoma est retourné à l’école. Ces deux éléments aident le brouillon de Cushenberry.

Ce type de bloc aide également:

4 joueurs de petites écoles qui se sont le plus démarqués

Au Senior Bowl 2015, presque personne n’a entendu parler du gardien Ali Marpet dans la semaine. À la fin de la semaine, le bloqueur du Hobart College volait sur les planches et est finalement devenu un choix de deuxième ronde par les Buccaneers de Tampa Bay.

1. Antonio Gandy-Golden

Le receveur de Liberty Antonio Gandy-Golden pourrait être un autre joueur relativement sans nom qui se transforme en un nom familier après une forte semaine de Senior Bowl.

“(Gandy-Golden) a effectué plusieurs saisies de points forts formidables dans le coin de la zone de but contre plusieurs coins et a utilisé ses mains fortes et un bon positionnement du corps pour gagner sur des inclinaisons et des itinéraires révolutionnaires”, Yahoo Sports ‘ Eric Edholm a écrit dans son article sur les gagnants du Jour 3.

2. Adam Trautman

L’ailier rapproché de Dayton, Adam Trautman, a été un favori de #DraftTwitter pendant une grande partie de la saison, et il a pu montrer pourquoi pendant la semaine du Senior Bowl.

Il y a un buzz parmi les scouts à qui j’ai parlé ce matin et hier soir de Dayton TE Adam Trautman

Le gars que tout le monde semble vouloir voir cette semaine

– Eric Edholm (@Eric_Edholm) 21 janvier 2020

Trautman a été présenté pour la première fois à de nombreuses personnes par The Athletic’s Dane Brugler, qui a placé le Flyer bien dans son récent top 100 au n ° 72.

Je suis un ÉNORME fan d’Adam Trautman (Dayton TE). Il a une très bonne sensation en tant que coureur de route et il fera plus que tenir le coup dans le jeu de course. pic.twitter.com/zaTuBXzobf

– Daniel Jeremiah (@MoveTheSticks) 23 janvier 2020

3. Kyle Dugger

Une autre perspective de petite école qui suscite l’enthousiasme depuis la pré-saison est la sécurité de Lenoir-Rhyne, Kyle Dugger. Il a fait la célèbre liste Freaks de Bruce Feldman, et vous pouvez voir pourquoi dans Mobile.

4. Ben Bartch

Vous cherchez un dormeur encore plus profond? Que diriez-vous de l’attaquant offensif de St. John’s Ben Bartch?

L’OL Ben Bartch de St. John’s (MN) est un espoir sous-estimé qui a bien fait contre une légère hausse en compétition au #SeniorBowl.

C’était une fin serrée il y a seulement deux ans, mais on ne pouvait pas dire à quel point il avait l’air fort et raffiné.

– Jacob Infante (@ jacobinfante24) 23 janvier 2020

L’ancien côté serré pourrait être un bon pick-up du Jour 3 dans le repêchage.