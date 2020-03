Sept équipes de F1 se mettent au travail pour fabriquer d’urgence 10 000 respirateurs

Sept équipes de Formule 1 ont rejoint apporter leur grain de sable dans la lutte contre la propagation des coronavirus et pour aider tout le monde touché par cette maladie Dans le monde entier.

Équipes de Formule 1 McLaren, Mercedes, Red Bull, Racing Point, Renault, Haas et Williams ont rejoint ‘VentilatorChallengeUK’, le consortium britannique de sociétés industrielles, technologiques et d’ingénierie qui s’est associé à produire plus de 10 000 respirateurs médicaux pour le compte du gouvernement britannique en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

«Le gouvernement britannique a été impliqué à tout moment et nous prévoyons une approbation très rapide et directe après l’audit final. Ee consortium travaille à toute vitesse pour prendre les mesures nécessaires pour augmenter la production de cette conception. La production commencera cette semaine “, a annoncé VentilatorChallengeUK dans un communiqué.

Le consortium VentilatorChallengeUK est présidé par Dick Elsy, PDG de High Value Manufacturing Catapult, et a également la participation d’autres sociétés automobiles telles que Ford Motor Company ou Rolls-Royce.