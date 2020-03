Sept équipes de Formule 1 s’unissent pour construire des respirateurs

Si, il y a quelques jours, nous avons dit à OKDIARIO que Ferrari Il avait commencé à fabriquer des respirateurs vitaux en Italie, de nouvelles équipes ont décidé de suivre son exemple. Un groupe de sept équipes de Formule 1 basées au Royaume-Uni se sont mises au travail pour lutter contre le coronavirus.

Aston Martin Red Bull, BWT Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault et Williams Ils chercheront à tirer parti de leurs capacités technologiques respectives pour arrêter la pandémie. “Suite aux décisions prises cette semaine par le gouvernement britannique, le Projet Pitlane Il se concentre sur trois lignes de travail, dont la portée varie, Rétro-ingénierie des dispositifs médicaux existants, aide à la mise à l’échelle de la production de modèles de respirateurs existant dans le cadre du consortium VentilatorChallengeUK, jusqu’à la conception et le prototypage rapides d’un nouvel appareil pour la certification et la production ultérieure », a annoncé la Formule 1 sur son site Web.

Auparavant, le groupe automobile FCA, composé de Ferrari, Fiat et Chrysler, a commencé à produire des systèmes de respiration artificielle en série. Son objectif est de doubler la production de ces systèmes respiratoires, 150 à 300 par semaine. Après avoir pris connaissance de cette initiative, la Formule 1 a invité les équipes britanniques à suivre les traces de la FCA. “Toutes les équipes ont des capacités de conception, de technologie et de production expertes, spécialisées dans le prototypage rapide et la fabrication à haute valeur ajoutée, qui devrait être appliqué aux besoins critiques établis par le gouvernement britannique », a-t-il déclaré sur son site Internet.