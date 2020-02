Sept façons d’expliquer comment Han est vivant dans «Fast 9»

La franchise Fast & Furious est un feuilleton à indice d’octane élevé, et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ces films ont révélé à deux reprises qu’un personnage a un frère secret: d’abord, Owen Shaw a cédé la place à Deckard Shaw, et maintenant, dans 10 films, nous sommes censés croire que Dominic Toretto a toujours eu un frère (joué par John Cena, qui , pour ce que ça vaut, ne ressemble en rien à Vin Diesel), qu’il a négligé de mentionner. Les quatrième, cinquième et sixième films ont été reconvertis en préquelles pour Tokyo Drift. Et n’oublions pas quand Letty a été tuée dans Fast & Furious pour se présenter à nouveau comme un méchant dans Fast & Furious 6 avec un cas mystérieux et pratique d’AMNESIA. Je relaie tout cela avec le plus grand respect; cette franchise est le cinéma.

Mais il est évident que rien n’est interdit pour le Fast & Furious, donc si vous pensiez que ces films s’arrêteraient avec un renouveau inexplicable de personnage, eh bien, détrompez-vous. Les morts ne parlent pas seulement; en cela, ils dérivent.

“Joli club-house”, dit Han à son ancien équipage à la fin de la bande-annonce ridicule de quatre minutes du Fast 9, grignotant comme d’habitude. Nous voyons ensuite Han embrasser Dom, mais parce que nous ne les entendons pas parler, je vais essayer de combler les lacunes avec ce que je suppose qu’ils se sont dit:

INT. CLUBHOUSE DOM

HAN: “Nice Clubhouse.”

DOM: [Strained grumble.] Han [Barely intelligible low-pitched growl.] Coronas [Mumbling continues.] … La famille. [Translation: Rejoice! The sheer, unfettered ebullience I feel that you did not perish on the streets of Tokyo I cannot even begin to describe, Han. Do not misconstrue our camaraderie with Deckard Shaw as a stain on your memory, we have not forgotten the injustice he brought upon all of us. We are merely humbled by his capacity for change in spite of his various misdeeds and criminal offenses. Apologies, I shouldn’t be making this about him; we are celebrating your return under, quite frankly, miraculous circumstances. Please, allow me to put down my copy of The Iliad so I may offer you some libations—art thou still fond of Coronas? It is my distinct pleasure to welcome you back to the family. Oh, the stories to tell!]

Ces personnages sont essentiellement devenus surhumains, il ne faut donc pas s’étonner qu’un favori des fans comme Han, qui serait mort à Tokyo Drift, ait trouvé la clé de l’immortalité dans un monde où ses amis ont combattu des sous-marins nucléaires, sauté en parachute dans voitures, et conduit à travers des gratte-ciel géants. (Bien sûr, Gisele de Gal Gadot est techniquement décédée dans la sixième entrée, mais si son calendrier Wonder Woman s’éclaircit, je suis certain qu’ils peuvent trouver une excuse pour la ramener dans Fast 10, qui est probablement celle où la famiglia va dans l’espace. )

Mais il y a toujours la question de Fast 9 expliquant comment Han est revenu car il défie la compréhension, même pour les normes absurdes de cette franchise. Comment, exactement, Han est-il vivant? Pourquoi at-il attendu si longtemps pour retrouver ses amis? Est-ce le Han que nous connaissons et aimons, ou l’expérience de la mort imminente l’a-t-il changé? Qui diable Dom a-t-il ramené de Tokyo quand ils ont enterré le «corps» de Han dans Furious 7? Je ne m’attends pas à obtenir des réponses à toutes ces questions car, au mieux, nous comprenons 25 pour cent du dialogue de Vin Diesel, mais il existe des moyens pour le film de contourner ce dilemme. Selon la façon dont Galaxy Brain ils veulent obtenir, voici sept options que Fast & Furious pourrait utiliser pour expliquer le retour choquant de Han.

Han a un jumeau identique

Si nous devons accepter que la franchise fonctionne comme un feuilleton, il reste encore une touche classique de feuilleton à déployer: le jumeau identique. Et si Han est toujours mort, et la solution de la franchise au mouvement «Justice pour Han» est de présenter son frère? Ce serait une façon d’expliquer pourquoi il a abandonné la laitue (l’amour du grignotage est clairement héréditaire). Peut-être que l’introduction complète du personnage ressemble à ceci: «Joli club-house. … Je suis Dan, au fait. ”

Malheureusement, cette solution pourrait causer des problèmes à Dom et au gang: dans les savons, les jumeaux secrets sont généralement mauvais. Si nous voulons que le thème fraternel continue dans Fast 9, peut-être que les frères et sœurs perdus de Dom et Han font équipe avec Cipher de Charlize Theron. Le jumeau de Han veut se venger parce qu’il blâme Dom pour la mort de son frère, ou quelque chose. (En outre, cela serait bien lié à l’éthique familiale globale de la franchise.) En fait, Cipher pourrait être la clé pour déverrouiller le mystère Han, qu’il ait ou non un jumeau identique.

Han est un cyborg

Autant Vin Diesel ne voudrait pas l’admettre, l’intrigue des Hobbs & Shaw dirigés par Dwayne Johnson pourrait avoir un impact sérieux sur le reste de la franchise. Ce spin-off a introduit Eteon, une entreprise cherchant à “améliorer” la race humaine avec des améliorations cybernétiques, qui a transformé Idris Elba en un “Black Superman” autoproclamé qui montait un vélo Transformers avec lequel il avait fusionné. (Vous souvenez-vous quand ces films parlaient de courses de rue? Moi non plus!) Nous savons également que le mystérieux chef d’Eteon a un lien avec Hobbs, et il n’est pas déraisonnable de penser que cela s’applique au reste de la famille Fast.

Indépendamment du fait que Cipher dirige Eteon — puisqu’elle est la méchante obsédée par la technologie de la franchise, elle aurait le plus de sens — nous savons que la société est capable de créer des cyborgs tueurs à partir de gens qui étaient pratiquement morts (par exemple, Brixton, depuis Deckard Shaw dit dans le spin-off qu’il pensait l’avoir tué). Il n’y aurait pas de plus grand coup de couteau que de transformer Han, un membre bien-aimé de la famille de Dom, en l’un des soldats fidèles et presque indestructibles d’Eteon: une trahison comme celle que le gang n’a jamais vue.

Si tout cela semble vraiment stupide, je vais vous référer au moment de la bande-annonce de Fast 9 où Dom utilise une corde pour balancer une voiture de sport d’une falaise tout en poursuivant un avion, piloté par le pirate Charlize Theron, qui emporte John Cena et sa Ford Mustang avec un aimant géant:

Rappelez-vous de quelle franchise (très spéciale) nous avons affaire.

“D’une certaine manière, Han est revenu”

Si Star Wars: The Rise of Skywalker peut s’en tirer avec “En quelque sorte, Palpatine est de retour” comme la seule explication de la façon dont un Seigneur Sith lavé qui a été jeté dans un puits d’air a été vivant et complote sa vengeance depuis des décennies, alors nous pouvons sûrement le faire donnez au Fast & Furious la même courtoisie s’il ne s’adresse jamais à la voiture qui explose dans la pièce. Ce sera encore mieux si Roman dit: «Mais sérieusement, mon frère, comment as-tu survécu?» Et Han sourit et prend une autre bouchée de ses craquelins animaux et ça ne revient plus jamais.

Il y a une dérive dans le continuum espace-temps

Dans la remorque Fast 9, nous voyons un Pontiac Fiero attaché à un moteur de fusée. Une décision déconseillée, mais est-ce une décision qui pourrait involontairement ramener notre garçon? Peut-être, comme un DeLorean sur les stéroïdes, l’utilisation de ce Pontiac boosté par une fusée crée une déchirure dans le continuum espace-temps afin que Han ne meure jamais en premier lieu. Fast 9 pourrait avoir beaucoup plus en commun avec Back to the Future et Avengers: Endgame que nous ne l’aurions jamais imaginé.

Un élément de preuve supplémentaire pour étayer cela quelque peu [Clears throat.] théorie lâche? Regardez qui est en partie responsable de la fusée Pontiac:

C’est Sean, alias le protagoniste milquetoast de Tokyo Drift. (Si vous ne vous souvenez pas de Sean, tout va bien, car il était peut-être la cinquième personne la plus intéressante de son propre film.) Il est possible que Sean ait consacré sa vie à honorer la mémoire de son mentor et devienne responsable de la respiration saccadée! le continuum espace-temps parce que faire revivre Han était son plan avec la fusée Pontiac tout au long.

Je jure sur ma vie que le comestible s’est épuisé la nuit dernière.

Nécromancie

Si nous sommes prêts à embrasser les supersoldats d’Idris Elba, les frères secrets et Ludacris à apprendre à pirater les serveurs top secrets, alors je pense que cette franchise peut se diriger vers la nécromancie sans que les fans appellent trop de conneries. Mon argument: lorsque Roman découvre que la femme qu’il a balayée à droite sur Tinder pratique la sorcellerie, il la supplie de faire revivre Han lors d’une cérémonie où ils créent un cercle d’invocation avec un tas de bouteilles Corona vides. (La petite amie de la sorcière de Roman, jouée par Jenny Slate, demande un souvenir de Han, et ils lui donnent un paquet vide de biscuits Meiji Hello Panda.)

Dans la franchise Fast, le pouvoir de la famille est à peu près équivalent à celui de la Force. Cela permet à Dom de défier continuellement des cotes absurdes et, selon la remorque Fast 9, d’attraper des voitures à mains nues sans être écrasé à mort. L’amour de la famille et un peu de nécromancie pourraient-ils ramener Han d’entre les morts? Qui sait, ça marche pour la Force!

Fast 9 Han est une hallucination issue des nombreux traumatismes crâniens de Dom

Un refrain commun est que le Fast & Furious est devenu une franchise de super-héros, évitant les débuts relativement modestes “Point Break mais avec des voitures” pour les câpres d’action mondiale qui incluent des organisations gouvernementales secrètes et des gadgets de haute technologie. Il y a peu d’ADN partagé entre le jeûne et le furieux et le sort du furieux, mais peut-être que le coup de fouet tonal est un point en soi.

Dom frappe beaucoup la tête dans ces films, suffisamment pour que je souhaite que Fast & Furious implémente un protocole de commotion cérébrale. Je crains, au fil du temps, que Dom ne commence à ressentir les effets de tous ces coups brutaux sur le crâne. Il est temps que nous considérions la possibilité que, à cause de tout ce traumatisme crânien, il soit un narrateur peu fiable. Et si des scènes entières de la franchise ne sont que le fruit de l’imagination de Dom? Regardez ce qu’il portait à son propre «mariage».

À moins que la cérémonie ne soit parrainée par l’État du New Jersey, je ne peux imaginer aucune autre raison pour laquelle un homme adulte porterait un débardeur blanc à son mariage. Ce moment sera trai pour le pathétique, car Dom ne se souvient même pas de son vrai mariage alors il crée un fantasme de Guido chez les adolescents dans son esprit et – en fait, en y réfléchissant, je peux totalement imaginer Dom faisant cela à son propre mariage. Il est le seul homme qui puisse réussir et penser que c’est une chose totalement normale à faire.

Mais soyez indulgent: disons que Dom commence à avoir des hallucinations dans d’autres domaines de sa vie. Voici ce qui pourrait arriver: Fast 9 va utiliser la «résurrection» de Han comme la dernière étape d’un tournant que la franchise a construit pour plusieurs films – que de grandes parties de ces films se sont produites dans le cerveau de Dom. Cela expliquerait pourquoi la franchise est devenue si exagérée – comme Dom et le gang arrêtant un sous-marin nucléaire avec un tas de voitures de sport après avoir été enrôlé par un agent du gouvernement appelé «M. Personne »- et continue de défier toutes les lois de la physique. Dans Fast 9, Dom va participer à la course la plus difficile de toutes: la course pour sauver son esprit. Bon, peut-être que les produits comestibles ne se sont pas complètement dissipés.

Han et Gisele ont truqué leur mort

Han perd sa bien-aimée Gisele à la fin de Fast & Furious 6, et à son retour à Tokyo, Deckard Shaw adopte sa vengeance en le tuant pour sa part en abattant / hospitalisant son frère Owen. Mais maintenant que Han revient dans Fast 9, nous savons qu’il y a une autre tournure dans l’histoire. Peut-être que la raison pour laquelle Deckard n’exprime pas beaucoup de remords à propos de la mort de Han est parce qu’il connaît la vérité: il n’a jamais assassiné Han pour commencer.

Nous découvrirons dans Fast 9 que Han a conclu un accord avec Shaw pour simuler sa mort, sachant – tord! – que Gisele a également survécu. Maintenant, ils veulent leur liberté. “Attendez,” vous pensez-vous, “ne sont-ils pas déjà gratuits?” Non, ils voulaient être libres de Dom. Pensez-y: Dom pourrait être un bon coup, mais passer du temps avec lui augmente vraiment vos chances de mourir de façon spectaculaire dans un incident lié à la voiture. (Les amis ne laissent pas les amis sauter en parachute d’un avion dans une voiture de muscle?) Han ne pardonne pas à Dom d’avoir mis en danger (ou tué – la résurrection de Gisele pourrait être facultative dans ce scénario) les personnes les plus proches de lui et commence à se demander si la tête de la #Famille est en fait son plus grand ennemi.

Han sera le méchant surprise de Fast 9 – ou le héros, si vous convenez avec lui que Dom est un danger pour lui-même et pour les autres. (Han pourrait avoir raison!) Cependant, comme c’est la tradition de la franchise, Han apprendra l’erreur de ses manières et redeviendra l’un des bons (mauvais?) Gars, de la même façon que Deckard a été accueilli à bras ouverts / Coronas – et un retombées – un film après avoir (apparemment) tué un membre de la famille. Que vous viviez ou non votre vie un quart de mile à la fois, dans l’univers Fast & Furious, les valeurs familiales l’emportent toujours. Salud.