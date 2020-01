Sept lutteurs qui pourraient choquer l’Univers de la WWE en remportant le match Royal Rumble 2020, dont Matt Riddle et Sasha Banks

Bien qu’il soit garanti qu’il y aura des participants au choc à chaque Royal Rumble, nous voyons très rarement un gagnant surprise.

Des stars telles que Randy Orton, John Cena, Batista l’ont remporté deux fois, tandis que Roman Reigns est un grand favori pour atteindre ce décompte cette année.

WWE

Roman Reigns est le favori des bookmakers pour remporter le Royal Rumble masculin ce week-end

Les victoires pour Shinsuke Nakamura (2018) et Rey Mysterio (2006) étaient sans doute celles que la plupart des fans ne voyaient pas venir.

Pourrait-il y avoir une autre victoire choc, quoique rare, sur les cartes dimanche?

Ci-dessous, talkSPORT.com examine sept prétendants improbables.

Cesaro

Une grande partie des fans sur les réseaux sociaux attendent patiemment que Cesaro soit élevé sur la scène du titre mondial.

Cela est arrivé de manière inattendue à Kofi Kingston en 2019, donc cela donne de l’espoir à d’autres mi-cardeurs actuels.

Depuis que The Bar, une équipe composée de Cesaro et Sheamus, s’est séparée, les opportunités du Swiss Superman ont été limitées.

Sa capacité exceptionnelle dans le ring a été montrée au WWE Crown Jewel quand il a affronté le lutteur saoudien Mansoor.

On dirait que le temps de Cesaro approche, mais il reste à voir si ce sera au Royal Rumble.

WWE

Cesaro est sous-estimé à la WWE

Shayna Baszler

Baszler est le favori actuel pour remporter le Royal Rumble, mais une victoire serait toujours un choc.

Rhea Ripley a battu La Reine de pique pour son championnat féminin NXT, faisant de plus en plus allusion à une commande principale pour cette dernière.

Et Becky Lynch vs Baszler aurait été discuté comme un match de WrestleMania 36.

Baszler pourrait remporter le Rumble et affronter The Man au Show of Shows.

Le fait qu’elle soit une amie proche de la vie réelle de l’ancien ennemi de Lynch, Ronda Rousey, joue bien dans le scénario.

WWE

Shayna Baszler était dominante dans NXT

Big E

Les fans de la WWE parlent toujours d’une poussée de singles pour Big E.

Il a la capacité, la construction et le charisme dans le ring d’être un babyface ou un talon haut de gamme pour l’entreprise.

C’est arrivé à son «frère» Kingston, alors pourquoi pas lui?

Big E pourrait perdre les titres par équipe de SmackDown au Royal Rumble, puis remporter le combat de 30 hommes plus tard dans la nuit.

WWE

Big E est très populaire auprès des fans de la WWE

Cain Velasquez

Tout comme Baszler, Velasquez est l’un des favoris pour remporter le Royal Rumble.

Bien qu’il soit un grand nom de l’UFC, la plupart des téléspectateurs de la WWE ne le connaissent pas trop.

Et la seule fois où ils l’ont vu dans un match de la WWE, c’est quand il a été battu par Brock Lesnar en un peu plus de deux minutes à Crown Jewel.

Il y a eu une réaction minimale de la foule quand il a été sur WWE TV – donc une victoire potentielle au Royal Rumble serait très surprenante.

WWE

Cain Velasquez a été battu par Brock Lesnar au WWE Crown Jewel en octobre

Sasha Banks

À l’exception des matchs du championnat de Raw féminin contre Lynch et Rousey, que Banks a perdu l’année dernière, elle n’a pas été suffisamment utilisée dans la photo du titre.

Il y a cependant le sentiment que 2020 sera son année.

Une victoire au Royal Rumble pourrait mettre en place un match de championnat féminin de SmackDown contre Bayley à WrestleMania 36.

C’est un match d’alignement principal que nous attendons tous depuis des années – et si cela ressemble à leur combat contre NXT TakeOver, nous serons ravis.

Banks a mis au-dessus de superstars telles que Alexa Bliss, Charlotte Flair, Lynch, Ripley et même Dana Brooke dans le passé – elle mérite d’avoir son temps maintenant.

WWE

Sasha Banks est l’une des meilleures interprètes de la WWE sur le ring

Kevin Owens

Il semble qu’un match de WrestleMania entre Owens et Seth Rollins soit à l’horizon, ce qui signifie qu’une victoire au Royal Rumble pour le premier viendrait à l’improviste.

Owens, en tant que babyface, a été un succès inattendu au cours de la dernière année – sa querelle avec Shane McMahon l’a prouvé.

Et continuer à vaincre Lesnar pour le championnat de la WWE à WrestleMania l’élèverait directement au sommet.

WWE

Kevin Owens est un babyface haut sur Raw

Matt Riddle

Jedusor a un ardent désir de faire face à Lensar et Goldberg à l’avenir – et en a déjà parlé.

Il pourrait avoir sa première confrontation avec les deux hommes au Royal Rumble de cette année.

Riddle semble destiné à être une future star de la WWE, même s’il est actuellement sur la liste NXT.

WWE

Matt Riddle est destiné au sommet

.