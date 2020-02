Sept plats à emporter super-calmes et totalement rationnels de la «Carte de l’âme: 7» de BTS

Il y a deux jours, j’ai écrit sur toutes les époques du BTS – des débuts les plus difficiles aux époques emblématiques de Wings et Love Yourself – et j’ai vaguement classé chacun d’eux. J’ai passé des heures, des semaines, des mois là-dessus; J’ai regardé CHAQUE BTS VIDÉO JAMAIS FABRIQUÉE (ne vérifiez pas les faits) et j’ai écouté CHACUNE DE SES CHANSONS (ne vérifiez pas les faits non plus). On pourrait dire que je lui ai donné mon sang, ma sueur et mes larmes.

Quarante-huit heures plus tard, cette liste est immédiatement, hilarante et non pertinente. La toute nouvelle Map of the Soul: 7 contient certains des meilleurs travaux de BTS à ce jour, du single en tête-à-queue «ON» au déchirant ultra personnel «We Are Bulletproof: The Eternal». Il est immédiatement l’un des meilleurs albums pop de l’année, et il est difficile d’imaginer quoi que ce soit le dépassant dans les mois à venir. (À moins que BTS ne paraisse un autre album que nous ne connaissons pas encore?) Après avoir longuement réfléchi à quelle période de BTS était la meilleure, je suis venu à croire que la bonne réponse pourrait simplement être que nous y vivons actuellement.

Si vous lisez ceci après avoir écouté l’album, je suis sûr que vous pouvez comprendre: je n’ai ni les cellules cérébrales fonctionnelles ni le courage émotionnel de vous fournir une revue approfondie de MOTS: 7. Cela m’a brisé. Donc, au lieu de cela, voici sept plats à emporter éparpillés sur tout, de Namjoon de style graisseur à Taehyung et à l’affichage écoeurant de l’amour et de l’affection du public. (Je suis si seul.)

1. La vidéo de «ON» est peut-être la meilleure chose que BTS ait jamais faite.

BTS a sorti 30 secondes de «ON» jeudi sur TikTok, et a rapidement cassé toute la plate-forme. (Pas inattendu, honnêtement.) Ainsi, j’aurais dû être préparé pour la vidéo, qui est sortie vendredi, pour me briser le cerveau. Je n’étais pas. Ça faisait.

Accompagnée de la marche primée Blue Devils et des danseurs de The Lab (dirigée par la chorégraphe / déesse “Dionysus” Sienna Lalau), la vidéo de BTS pour “ON” montre le meilleur de leur chorégraphie ultra-dynamique ultra-dynamique. Comme le dirait Stefon de SNL, cette vidéo a tout: graisseur Namjoon (je ne peux pas insister assez), une ligne de batterie poppin, assez de cuir pour faire frémir Joaquin Phoenix, un tatouage au visage aléatoire, une pause danse qui a durablement guéri ma dépendance à la caféine, et le meilleur pont de toute chanson BTS de l’histoire.

J’envisage de commencer une religion entièrement basée sur le pont de Jungkook dans cette chanson. Je ne connais pas de son plus saint! Nous nous réunirons dans des gymnases à travers le monde pour rendre hommage. Nos vases sacrés seront des falsettos perçants, des chaussures à pédales géantes et un glissement occasionnel de bon goût. Notre sainte alliance sera de «toujours faire un peu trop». Alléluia, amen.

(Il convient de noter que ce n’est même pas le clip principal de “ON”, qui sortira la semaine prochaine. Nous ne le ferons peut-être pas, les amis.)

2. Solo BTS n’a jamais été aussi puissant qu’en ce jour.

J’adore mes grands fils adultes et leurs nouveaux solos parfaits! Certains sont plus récents que d’autres – nous avons eu «Intro: Persona» de RM l’année dernière, mais devinez quoi. Toujours parfait! “Interlude: Shadow” était l’introduction de Suga à MOTS: 7, et ce nouveau couplet? Excellent aussi! “Outro: Ego” de J-Hope reste un coup parfait de bonheur pur et auditif.

Et en ce qui concerne les toutes nouvelles chansons, Jimin n’a jamais sorti quoi que ce soit de moins qu’emblématique, et cela reste vrai avec “Filter”. «My Time» de Jungkook est exceptionnel, «Inner Child» de Taehyung est le petit frère léger et précieux de «Singularity», et «Moon» de Jin est son meilleur solo à ce jour. THRIVE, MES ENFANTS. PROSPÉRER.

3. «Louder Than Bombs» est la chanson parfaite pour pleurer dans une cheminée de style Call Me by Your Name.

“Louder Than Bombs” est attribué à RM, Suga, J-Hope et Troye Sivan, entre autres, ce qui explique ce rythme intense et sans hâte, et le fait qu’il me donne envie de regarder au loin et de pleurer doucement. «Bébé, je ne suis rien de plus que rien… mais tu dis que je suis quelque chose de plus que quelque chose», rappe RM RM. Ses paroles en anglais n’ont jamais été aussi charmantes, mais c’est le refrain coréen qui frappe le plus fort: “Plus fort que les bombes, je chante / Je vous fais une promesse et je / Quelle que soit la vague qui puisse nous envahir, nous chanterons sans cesse pour vous.” Ça va, je vais bien.

4. “UGH!” (Humeur énorme, assez explicite.)

À ce stade, vous savez que je n’hésite pas à exposer mes préjugés, donc j’admets volontiers que les chansons de la ligne de rap sont un point culminant personnel de chaque album de BTS. Décrit comme «piège de style Memphis», «UGH!» voit RM, Suga et J-Hope faire rage contre la haine de conneries anonyme que les gens vomissent en ligne. (Mes mots, pas les leurs, mais c’est un sentiment universel.) Cela va aussi fort que vous vous attendez, et j’ai hâte de le voir en live. Aussi, juste une note – si cette dernière partie instrumentale n’est pas utilisée comme espace pour une pause de danse Hobi, je demanderai mon argent.

5. Le temps est une construction sociale; Je ne connais que “00:00”.

“00:00” est une attaque à deux volets; tout d’abord, Jungkook chante “ces jours où vous êtes triste sans raison.” (Ce n’est pas un de ces jours, BTS, vous ME FAITES TRESACTIVEMENT DE L’ACTION.) Ensuite, Jin, Jimin et Taehyung viennent au coin de la rue comme “OK mais tournez ce froncement de sourcils à l’envers!” ce qui est sympa de leur part, mais ÉGALEMENT DÉVASTATRICE à sa manière. Assurez-vous que vous restez hydraté tout en essayant de traverser ce fichu album.

6. C’EST DES HEURES DE SOULMATE DANS CETTE SALOPE.

Lorsque les nouvelles ont éclaté cette semaine que MOTS: 7 inclurait deux pistes de sous-unités de Taehyung-Jimin et RM-Suga, les blagues sur les âmes sœurs ont volé rapidement et épaisses. Mais sur “친구” (“Amis”), les meilleurs amis Jimin et Taehyung ont dit “oui, et qu’en est-il?” De faire référence à des blagues à l’intérieur («l’incident de la boulette?») Au fait de chanter «Un jour où cette joie s’éteint… vous êtes mon âme sœur», «Amis» est la lettre d’amour à Vmin que nous voulions tous et que nous ne nous attendions pas avoir.

D’un autre côté, si le langage amoureux de Taehyung et Jimin est une affirmation, Namjoon et Yoongi se chamaillent comme un vieux couple marié sur «Respect». (Cette année marque 10 ans de leur amitié, alors ça se vérifie.) Que “Ayo, Suga!” ad-lib fait partie des livres d’histoire. J’aime l’amour!

7. «Nous sommes à l’épreuve des balles», dites-vous? C’est bizarre, car je ne me suis jamais senti plus près de la mort.

Sur la base des itérations passées de «We Are Bulletproof», la plupart des fans de BTS se sont tournés vers MOTS: 7 s’attendant au même genre de son hardcore et lourd de rap de «We Are Bulletproof: The Eternal». Au lieu de cela, nous avons été frappés au visage par quatre minutes et 21 secondes de douleur aiguë et pure. “Nous n’avions que sept ans”, chantent-ils, “mais nous vous avons tous maintenant / après sept hivers et ressorts, au bout de nos doigts entrelacés / ouais nous sommes arrivés au paradis.” ADIEU, MONDE DOUX.

Savez-vous à quoi ça ressemble quand 90 000 personnes dans une arène commencent à sangloter à l’unisson? Moi non plus, mais nous allons le découvrir.

