Sept points à retenir de la bande-annonce de la saison 3 de «Westworld»

Nous avons parcouru un long chemin de toute cette splendeur naturelle. HBO a publié jeudi la bande-annonce officielle de la saison 3 de Westworld, et il semble que les showrunners Jonathan Nolan et Lisa Joy tiennent le «changement radical» qu’ils avaient promis en août 2018. Nos personnages centraux sont passés des confins du parc de Westworld à le monde humain, mais il ne semble pas que cette saison offrira un humour aw-shucks de cow-boys à l’ancienne se dirigeant vers la grande ville. (Nous laisserons cela au député.) Voyons sept plats à emporter de la bande-annonce.

1. Aaron Paul est ici et il a l’air confus.

Nous savons que Paul serait membre de la distribution de la saison 3 depuis septembre 2018, mais c’est le plus que nous ayons vu de lui. Son rôle semble le conduire à être aussi confus et intrigué que les téléspectateurs. “Qui êtes-vous, Dolores?” dit-il dans la bande-annonce. Après deux saisons de personnages qui en savent beaucoup sur les subtilités d’un monde que nous ne comprenons pas, Paul semble être le gars qui posera toutes les questions auxquelles nous pensons – que commanderait Dolores dans ce restaurant?

Captures d’écran via HBO

Attendez-vous à voir beaucoup ce visage.

Nous savons également que Paul est énervé et mystérieux, car il est assis au bord d’un gratte-ciel.

Certainement l’endroit le plus audacieux pour s’asseoir. Mais la chose la plus fascinante que nous ayons apprise sur le personnage d’Aaron Paul dans cette bande-annonce est que…

2. Aaron Paul passe du temps avec Marshawn Lynch.

Oui, Marshawn Lynch est dans la saison 3 de Westworld. L’ancien porteur de ballon de la NFL est surtout connu pour avoir marqué un touché qui s’est inscrit sur l’échelle de Richter, pour ne pas avoir placé le ballon sur la ligne de but dans le Super Bowl et pour avoir mangé des quilles. Maintenant, il sera sur une série télévisée HBO. Le voici avec Paul et Lena Waithe.

Peut-être que le personnage de Lynch surveillera l’activité sismique.

3. Dolores et Maeve sont sur une trajectoire de collision.

Quelques secondes après la première apparition de Maeve dans la bande-annonce, elle entre dans une grande maison italienne semblable à une villa. “Dolores”, dit un homme vêtu de blanc. “Je veux que vous la traquiez et la tuiez.”

RIP à la subtilité dans les remorques, et RIP à Dolores, peut-être? La bande-annonce se termine par un regard fixe de Dolores-et-Maeve sur un pont avec Maeve brandissant un katana. Cela ressemble au conflit de conduite de la troisième saison.

4. Nous n’avons pas totalement fini avec le parc.

Nous voyons une photo de Bernard marchant dans le même cimetière de l’église qui a été fortement présenté tout au long de la saison 1, mais il semble que l’église et les environs aient été incendiés.

Celui-ci a beaucoup plus de réalité qu’il n’y paraît. Le décor de Westworld pour la ville de Sweetwater était situé sur le ranch Paramount, qui a brûlé dans l’incendie de Woolsey en novembre 2018. De nombreux endroits de la rue principale de Sweetwater ont disparu, mais l’église – qui était peut-être l’emplacement le plus symboliquement important dans la saison 1 — survécu.

Nous ne savons pas quelle raison Bernard aura pour y retourner, mais quelle que soit cette scène, elle frappera près de chez eux pour les conteurs.

5. Il pourrait y avoir plus de parcs?

Rien ne dit des vacances en famille comme le monde nazi.

6. Tessa Thompson va avoir une intrigue Avatar?

Le personnage de Tessa Thompson, Charlotte Hale, semble avoir trouvé un nouvel ami. Mais est-ce un copain géant de robot, ou ce robot est-il une coquille dans laquelle elle peut sauter et faire un tour?

Cela ressemble beaucoup aux choses de la machine de combat d’exosquelette utilisées dans le film Avatar (bien que vous soyez pardonné si vous avez oublié qu’elles existaient). Peut-être que Charlotte va les utiliser à des fins pacifiques, comme la construction d’abris pour les sans-abri. Attendez, qu’est-ce qui est écrit sur le côté du robot?

“CONTRÔLE ANTI-ÉMEUTE.”

Ça va être une saison en désordre.

7. William, alias l’homme en noir, porte maintenant du blanc.

William, le philanthrope milliardaire connu pour terroriser ses hôtes, a changé d’avis et de garde-robe. Quand il était méchant, il portait du noir. Mais maintenant il porte du blanc, donc il est différent. Il semble qu’il veuille utiliser ses immenses richesses et ressources pour de bon.

«Je comprends enfin mon objectif», explique William dans la bande-annonce. “Je vais sauver le putain de monde.”

Ceci est l’annonce la plus étrange de Michael Bloomberg à ce jour.

