Serena Williams fait don de son chèque de vainqueur et de ses robes aux enchères pour les efforts de secours contre les feux de brousse

Serena Williams a marqué son retour dans le cercle des vainqueurs du trophée de la WTA Tour en faisant don de son prix ASB Classic aux fonds de secours australiens.

La gagnante du Grand Chelem, 23 fois, a mis fin à sa sécheresse de trois ans en battant son compatriote américaine Jessica Pegula 6-3, 6-4 en finale à Auckland dimanche.

Serena Williams à la fin de sa sécheresse pour le titre: “Ça fait du bien, ça fait longtemps”

L’ancien numéro 1 mondial a célébré son 73e titre en simple en annonçant qu’elle donnerait son chèque de 62300 dollars australiens (environ 33000 livres sterling) aux secours en Australie voisine, où 27 personnes ont perdu la vie et des millions d’animaux ont été tués.

La femme de 38 ans a également révélé lors de la présentation d’après-match qu’elle donnerait une robe pour chaque match qu’elle a joué à Auckland.

– WTA (@WTA) 12 janvier 2020

«Je joue en Australie depuis plus de 20 ans et j’ai eu beaucoup de mal à regarder toutes les nouvelles et tout ce qui s’est passé en Australie avec tout le feu et… les animaux et les personnes qui ont perdu leur maison», a-t-elle déclaré. .

«Plus d’un milliard d’animaux et de personnes qui ont perdu leur maison, tant de choses se sont passées.

“J’ai donc décidé au début du tournoi que dans chaque match que je joue, je donnais une robe et je donnerais également mon prix pour une grande cause.”

