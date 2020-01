Serena Williams, la joueuse à battre à l’Open d’Australie 2020, déclare Martina Navratilova

Martina Navratilova a fait de Serena Williams sa favorite pour remporter l’Open d’Australie 2020, affirmant que son titre à Auckland “aura été une libération émotionnelle”.

L’ancienne n ° 1 mondiale Williams a mis fin à sa sécheresse trophée la semaine dernière en remportant son premier titre depuis 2017 et son premier depuis qu’elle est devenue mère.

L’athlète de 38 ans tentera de remporter un 24e Grand Chelem record au cours des deux prochaines semaines, mais ces dernières années, elle a échoué en finale.

Elle a joué dans quatre finales majeures depuis l’accouchement, mais s’est classée deuxième à chaque fois.

Navratilova, cependant, pense que ce sera différent après sa victoire à Auckland.

“La pression émotionnelle a augmenté pour Serena Williams alors qu’elle cherche un titre en simple record du 24e Grand Chelem”, écrit-elle dans son wtatennis.com colonne. «Elle sait, à 38 ans, qu’il lui reste du temps pour égaliser puis battre ce record. Et elle a perdu ses quatre dernières finales majeures.

«C’est pourquoi je pense que Williams a remporté un tournoi à Auckland le week-end dernier – pour son premier titre en trois ans, ainsi que son premier depuis qu’elle est devenue mère – était un moment si important. Prendre ce titre aurait été une libération émotionnelle qui devrait l’aider à l’Open d’Australie, et c’est pourquoi elle est la préférée à Melbourne Park.

«Ce titre devrait effacer une partie du doute qui se construit dans son esprit quant à savoir si elle pourrait jouer en finale. Lorsque vous arrivez à plusieurs finales et que vous ne jouez pas dans ces matchs, ce tissu cicatriciel commence à s’accumuler dans votre esprit. Décrocher le titre d’Auckland, même si elle n’a battu personne au niveau vraiment élite, aidera Williams à se sentir à nouveau comme une gagnante.

«Rien n’éloigne le stress d’un joueur de tennis comme jouer et gagner des matchs. Vous pouvez être sûr que Williams se sentira mieux dans sa peau maintenant qu’elle avait été avant tout autre major au cours des deux dernières années. Et si elle atteint la finale de l’Open d’Australie, cette expérience à Auckland, de franchir la dernière étape, lui sera encore plus précieuse. Bien que j’aimerais encore que Williams joue un peu plus – elle n’a eu que cinq matches depuis la finale de l’US Open de septembre dernier, tous à Auckland la semaine dernière – elle est en bonne santé, elle est en forme et elle est aussi motivée qu’elle l’a jamais été. “

