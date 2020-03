Serena Williams parle de distanciation de l’anxiété dans une vidéo amusante

Comme tant de personnes responsables pratiquant la distanciation sociale lors de l’épidémie de COVID-19, ou coronavirus, Serena Williams a du mal à faire face à l’anxiété accrue qu’elle éprouve tout en étant isolée du reste du monde.

Ainsi, la championne du Grand Chelem, 23 fois, a récemment partagé ses pensées et ses sentiments avec le monde sur les réseaux sociaux, mais elle a ajouté une touche amusante.

Allégeant l’humeur tout en s’ouvrant sur son anxiété liée aux coronavirus, Serena s’est adressée à ses fans dans une série de messages maintenant expirés sur ses histoires Instagram. Entre chaque segment, elle a changé les choses avec des tutus et des jupes colorés et des perruques variées.

Mais comme une vraie chèvre, la constante dans ses tenues était un t-shirt avec “LEGENDARY” écrit dessus.

Dans les histoires, elle a commencé par expliquer comment sa perception du nouveau coronavirus a commencé à changer lorsque le BNP Paribas Open à Indian Wells, en Californie – l’un des plus grands tournois de tennis non majeurs du calendrier – a été annulé début mars. C’était l’un des premiers événements sportifs aux États-Unis à être touché par l’épidémie, mais ils ont ensuite commencé à s’accumuler. Et son anxiété et son stress ont également augmenté.

Serena explique:

«Tout a commencé avec le sentiment:« Oh, ça ne peut pas vraiment m’affecter. »Et puis soudainement, Indian Wells a été annulé, et je me suis dit:« Oh, OK, c’est bizarre, mais j’ai un peu de temps libre et je vais profiter de ce temps libre. “Et cette annulation a conduit à une autre et a conduit à une autre, puis a conduit à toute cette anxiété que je ressens, et je suis juste comme, maintenant j’ai pris de la distance sociale depuis un temps vraiment long, pour probablement, comme, deux semaines maintenant. Mais chaque petite chose me rend vraiment fou.

“Et par anxiété, je veux dire, comme, je suis nerveux chaque fois que quelqu’un éternue autour de moi ou tousse, je deviens fou. Et je ne passe du temps avec personne. Donc quand je dis quelqu’un, je veux dire ma fille. Elle toussa et je me fâchai. Je lui ai donné un œil sur le côté. Je lui ai donné cette «Serena en colère», puis je suis devenu triste. Je me disais: «Est-ce qu’elle va bien? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ma fille? Comme, est-ce que je peux faire? “Et je ne sais pas quoi faire, donc au lieu d’être détendu, je suis vraiment sous une tonne de stress.

«Je ne m’attendais pas à être détendu, mais c’est ce que c’est et nous allons passer au travers, nous devons le faire. Je voulais juste vous informer de ce que je faisais.

“Attends une minute. Quelque chose a changé? “

Dans une autre vidéo récente sur sa page Instagram, elle a déclaré que ses six prochaines semaines dans la solitude comprendraient des tutoriels de maquillage.

