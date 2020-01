Serena Williams qualifie son Open d’Australie de “peu professionnel”

La quête de Serena Williams pour sa 24e victoire du Grand Chelem se poursuit.

Après s’être battue pour forcer un troisième set de son match de troisième tour contre Wang Qiang à l’Open d’Australie vendredi à Melbourne, elle a finalement perdu. Want a joué un fantastique set final contre le GOAT avant de gagner le tout, 6-4, 6-7 (2), 7-5, et de remettre à Williams sa première sortie à l’Aussie Open en 14 ans.

Le match de deux heures et 41 minutes a été le plus long auquel Serena a joué depuis son retour au tennis après avoir accouché en septembre 2017, selon ESPN, et c’était l’opposé total de la dernière fois où ces deux-là ont joué. Lors de l’US Open l’an dernier, Williams a écrasé Wang, 6-1, 6-0, en seulement 44 minutes.

Alors que Serena, 38 ans, a rendu hommage à Wang, 28 ans, pour avoir joué avec elle, elle n’a pas hésité à critiquer sa propre performance. Mais elle a également dit que Wang avait joué “un peu différemment” que la dernière fois qu’ils s’étaient affrontés.

«J’étais optimiste que je serais en mesure de gagner», a-t-elle déclaré après le match à propos de forcer le troisième set. “Je me suis dit:” OK, finis maintenant ça. “Honnêtement, je ne pensais pas que j’allais perdre ce match.”

Williams a été particulièrement critique à propos de toutes ses erreurs, terminant avec 27 erreurs non forcées par rapport à celles de Wang 20. À propos de cela, elle a déclaré: “J’ai juste fait beaucoup trop d’erreurs pour être une athlète professionnelle aujourd’hui.”

Et elle a continué à se critiquer tout en expliquant qu’elle pense qu’une victoire record du 24e Grand Chelem est toujours à portée de main. Sa dernière victoire majeure a été à l’Open d’Australie 2017, ce qu’elle a fait pendant la grossesse.

Elle a continué:

«Je le crois vraiment ou je ne serais pas en tournée. Je ne joue pas juste pour m’amuser et perdre n’est vraiment pas amusant de jouer pour perdre, personnellement. Je semble bien réussir lors des deux derniers tournois de l’année. Je les ai tous gagnés plusieurs fois, donc chacun est définitivement une opportunité pour moi de sortir et de gagner. Ce n’est même pas à propos des slams. C’est juste moi qui joue du bon tennis, et je ne l’ai pas fait aujourd’hui. Et c’est plus décevant. Donc ce n’est même pas la victoire. C’est juste plus que je suis mieux que ça. …

“Bien servi. Je ne suis pas revenu comme Serena. Honnêtement, si nous étions honnêtes avec nous-mêmes, tout est sur mes épaules. J’ai perdu ce match, c’est donc ça. Comme je l’ai dit, il ne s’agit pas du tournoi. C’est comme, je ne peux pas jouer comme ça. Je ne peux littéralement plus recommencer. Ce n’est pas professionnel et ce n’est pas cool. “

Depuis son retour en 2018 après avoir failli mourir après avoir accouché, Serena a atteint quatre finales du Grand Chelem mais les a toutes perdues. Plus récemment, elle a perdu contre Simona Halep à Wimbledon puis Bianca Andreescu à l’US Open.

Cependant, en entrant dans l’Aussie Open, elle a remporté l’ASB Classic à Auckland, en Nouvelle-Zélande plus tôt ce mois-ci. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un Grand Chelem, c’était sa première victoire en tournoi depuis qu’elle a eu un bébé.

.