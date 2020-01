Serena Williams survole la date du vent en Australie

22 janvier 2020, 8 h 37 Melbourne, Australie, 22 janvier (Latin Press) À une date marquée par de forts vents dans les mètres carrés de Melbourne Park, l’Américaine Serena Williams s’est envolée aujourd’hui pour la troisième phase de l’Open d’Australie après avoir battu La slovène Tamara Zidansek, 6-2 et 6-3.

À 38 ans, Williams, ancien numéro un mondial et neuvième de la planète aujourd’hui, n’a eu aucun mal à retirer Zidansek et à maintenir son objectif d’atteindre son vingt-quatrième titre du Grand Chelem.

L’Américain, sept fois vainqueur de cette compétition et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, affrontera au prochain tour le chinois Qiang Wang, siège 29 de la liste universelle.

De plus, le Japonais Naomi Osaka, troisième monarque préclassifié et actuel du couvercle, a surmonté une nervosité évidente dans le premier set, mais a récupéré à temps pour vaincre le Chinois Saisai Zheng, 6-2 et 6-3.

Les Japonais s’affronteront ce jeudi contre la surprenante Américaine Coco Gauff, âgée de 15 ans seulement, qui a battu la Roumaine Sorana Cirstea, 4-6, 6-3 et 7-5.

De plus, toujours au premier tour, l’Espagnole Sara Sorribes a battu la Russe Veronika Kudermetova (2-6, 6-1 et 6-1) et sa compatriote Carla Suárez a surpris la Biélorusse Aryna Sabalenka (7-6 (8-6) et 7-6 (8-6).

-Résultats:

Ashleigh Barty (AUS) a battu Polona Hercog (SLO) 6-1, 6-4.

Elena Rybakina (KAZ) à Greet Minnen (BEL) 6-3, 6-4.

Alison Riske (USA) à Lin Zhu (CHN) 6-3, 6-1.

Julia Görges (GER) à Petra Martic (CRO / N.13) 4-6, 6-3, 7-5.

Maria Sakkari (GRE) à Nao Hibino (JPN) 7-6 (7/4), 6-4.

Ekaterina Alexandrova (RUS) à Barbora Krejcíková (CZE) 6-1, 6-3.

Petra Kvitova (CZE) à Paula Badosa (ESP) 7-5, 7-5.

Naomi Osaka (JPN) à Saisai Zheng (CHN) 6-2, 6-4.

Cori Gauff (USA) à Sorana Cirstea (ROU) 4-6, 6-3, 7-5.

Shuai Zhang (CHN) à Caty McNally (USA) 6-2, 6-4.

Sofia Kenin (USA) à Ann Li (USA) 6-1, 6-3.

Ons Jabeur (TUN) à Caroline Garcia (FRA) 1-6, 6-2, 6-3.

Caroline Wozniacki (DEN) à Dayana Yastremska (UKR) 7-5, 7-5.

Qiang Wang (CHN) à Fiona Ferro (FRA) 6-1, 6-2.

Serena Williams (USA) à Tamara Zidansek (SLO) 6-2, 6-3.

mem / jdg

