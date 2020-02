Sergi Roberto a dû être expulsé après une entrée difficile à Aleñá

Il Barcelone Il a de nouveau bénéficié des arbitres lors d’un match de la Ligue de Santander. Sergi Roberto doit avoir été expulsé après un tacle dur sur Carles Aleñá, dans lequel il arrive en retard et avec le fer à repasser au bord du Barça, quelques minutes après avoir vu sa première carte de la nuit.

L’arbitre du parti, José María Sánchez Martínez, a décidé de quitter l’action dans un simple manque et il n’a pas réprimandé le joueur espagnol, qui aurait dû quitter le terrain avec sa deuxième carte de la journée. L’entrée ne laisse pas trop de doute, et Roberto est en retard pour rencontrer Aleñá et il le fait avec des ciseaux sur son ancien partenaire, qui coupe la possibilité d’entrer dans la région.

L’action, étant un carton jaune théorique et non un carton rouge direct, n’a pas pu être examinée par le VAR, qui n’entre pas dans cette compétition. Sánchez Martínez, qui avait déjà besoin de l’aide de l’arbitrage vidéo pour signaler la pénalité de Lenglet, n’a pas pu utiliser l’outil.