Sergi Roberto est le joker du FC Barcelone

Sergi Roberto est un joueur polyvalent et depuis ses débuts dans la première équipe en 2010, il a montré qu’il est capable de jouer dans pratiquement toutes les positions sur le terrain. Le FC Barcelone a un as dans sa manche avec ce footballeur. De Pep Guardiola à Quique Setién, le canterano a alterné le centre du champ avec le côté droit mais Cette saison est peut-être l’influence la plus notable de Sergi Roberto.

Valverde voulait le ramener à sa position naturelle au centre du terrain, mais non seulement il est revenu à la défense mais a également été une solution improvisée pour l’arrière gauche. Le joueur de Reus est le cinquième joueur qui cumule plus de minutes dans l’équipe et qui n’est pas un titulaire incontesté mais sa polyvalence le rend indispensable. Là où l’équipe du Barça a un faible, le nom de Sergi Roberto apparaît comme une solution pour les onze. Si Semedo est sanctionné, il y a Sergi Roberto; si aucun des gauchers n’est disponible, Sergi Roberto y apparaît; si l’équipe a besoin de plus de profondeur dans le groupe, encore une fois Sergi Roberto à la rescousse, et si le technicien ne touche pas la bonne touche au centre du terrain, Sergi Roberto se présente comme la solution.

Tout entraîneur aimerait avoir dans son équipe un joueur polyvalent comme Sergi Roberto qui est la solution à pratiquement n’importe quel problème. Et ce n’est pas seulement qu’il est habitué à plusieurs postes, mais qu’il cède également dans chacun d’eux un large éventail de variantes.

Peu de joueurs dans la scène actuelle sont aussi polyvalents que lui et Barcelone ont dans leurs rangs un joueur joker qui peut l’utiliser dans n’importe quelle situation. Nous avons déjà vu que dans plus d’un match seulement avec un changement de position de Sergi Roberto, l’équipe du Barça a pu changer le cours de l’équipe. D’autres joueurs peuvent être plus médiatiques ou décisifs, mais le joker de cette équipe s’appelle Sergi Roberto.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!