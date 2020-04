Sergi Roberto: “J’espère qu’ils nous donneront quelques jours pour se mettre en forme”

Sergi Roberto a averti tout le monde d’une réalité inconfortable. L’ailier de Barcelone a assuré qu’ils auront besoin “Jours pour prendre forme” après l’épidémie de coronavirus et qu’une présaison doit être faite avant de reprendre la Ligue et les compétitions européennes, actuellement suspendues.

“Nous n’avons pas pu jouer depuis plusieurs jours Et, bien que chacun s’entraîne seul, l’entraînement que vous faites dans un gymnase est différent de celui sur le terrain. J’espère que quand nous reviendrons, nous aurons même quelques jours pour nous mettre en forme et être au niveau optimal pour être au plus haut niveau », a expliqué le joueur, qui fait partie de ceux qui ont vu son salaire réduit de 70%.

Sergi Roberto a expliqué qu’il suivait le plan de travail, mais reconnaissant que cela ne le convaincait pas de la haute compétition. “Ils nous envoient un” planning “hebdomadaire, mais ils nous envoient quotidiennement ce que nous devons faire chaque jour. Je suis les consignes qu’ils nous envoient, et avec les amis de Reus on fait un appel vidéo et on s’entraîne en même temps, on se motive et c’est plus facile. Cette formation seule, à domicile, est plus ennuyeuse “, a-t-il admis.

«Ne pas quitter la maison est le plus difficile, mais nous nous en sortons très bien. Je profite de passer plus de temps avec ma fille, on peut déjà beaucoup l’apprécier. A l’intérieur du mauvais, il y a de bonnes choses », a expliqué le footballeur. Sergi Roberto, comme tous les footballeurs, veut prendre un temps raisonnable avant de retourner sur le terrain de jeu, ne suivant pas les directives que David Aganzo a en tête pour l’AFE.