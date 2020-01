Sergio Aguero en tête de liste des joueurs étrangers avec le plus de buts en Premier League, dépassant les légendes d’Arsenal et de Chelsea

En ce qui concerne le débat sur le meilleur joueur étranger à avoir joué en Premier League, la liste est interminable.

Thierry Henry, Cristiano Ronaldo et Eric Cantona ne sont que quelques noms qui me viennent à l’esprit.

Sergio Aguero est désormais le joueur étranger le plus performant de l’histoire de la Premier League

Henry était le talisman de l’incroyable équipe des Invincibles d’Arsenal lors de la saison 2003/2004 et a marqué 175 buts en 258 matches avec les Gunners.

L’impact de Cristiano Ronaldo sur le jeu anglais a également été sismique, se transformant d’un jeune de 17 ans brut mais talentueux en sans doute le meilleur joueur à avoir jamais joué au jeu.

Et qui pourrait oublier Cantona, un 1,6 million de livres sterling de United de Leeds en 1992, a été la première star étrangère à prendre d’assaut le plus haut niveau – à plus d’un titre.

Mais en ce qui concerne les importations à l’étranger les plus marquées de tous les temps, un homme exerce actuellement son métier dans la division.

La contribution de Sergio Aguero à Manchester City depuis son déménagement de 38 millions de livres de l’Atletico Madrid en 2011 a été tout simplement sensationnelle.

Pep Guardiola a plaisanté après avoir été témoin de la démolition 6-1 de City d’Aston Villa – où Aguero a battu le record du tour du chapeau de Henry en Premier League – que l’Argentin “mourra en marquant des buts”.

Il y a certainement un argument selon lequel Aguero lui-même est le plus grand joueur étranger à apparaître en Premier League.

Les niveaux de cohérence dont il a fait preuve ont été remarquables. Pour ce faire au plus haut niveau depuis le nombre d’années, il a illustré ce qu’il est un joueur spécial.

Il est désormais à juste titre devant Thierry Henry (175) dans le classement susmentionné, avec Robin van Persie (144), Jimmy Floyd Hasselbaink (127) et Robbie Keane (126).

Meilleurs joueurs de Premier League à l’étranger

1. Sergio Aguero (Argentine) – 177 buts

2. Thierry Henry (France) – 175 buts

3. Robin van Persie (Pays-Bas) – 144 buts

4. Jimmy Floyd Hasselbaink (Pays-Bas) – 127 buts

5. Robbie Keane (République d’Irlande) – 126 buts

6. Nicolas Anelka (France) – 125 buts

7. Dwight Yorke (Trinité-et-Tobago) – 123 buts

8. Romelu Lukaku (Belgique) – 113 buts

9. Ryan Giggs (Pays de Galles) – 109 buts

10. Didier Drogba (Côte d’Ivoire) – 104 buts

Ce n’est rien de moins que ce que mérite Aguero, surtout après son retour de sa part de blessures à l’Etihad.

Après avoir remporté tout ce qu’il y a à gagner en termes d’honneurs à City – à l’exception de l’illustre gong de la Ligue des champions -, il s’attachera désormais à dépasser Alan Shearer en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Premier League.

Aguero, dont l’accord actuel à City expire à l’été 2021, a besoin de 84 buts pour dépasser la légende de Newcastle.

Joueurs avec le plus de buts en Premier League

Alan Shearer – 260 en 441 apparitions

Wayne Rooney – 208 en 491 apparitions

Andy Cole – 187 en 414 apparitions

Frank Lampard – 177 en 609 apparitions

Sergio Aguero – 177 en 255 apparitions à ce jour

Thierry Henry – 175 en 258 apparitions

Bien que cette proposition soit improbable lorsque tous les facteurs sont pesés, elle n’est certainement pas impossible. Surveillez cet endroit.

.