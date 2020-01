Sergio Aguero serait mieux noté s’il jouait pour Liverpool ou Man United, affirme Danny Murphy

Danny Murphy pense que nous avons pris Sergio Aguero pour acquis, l’attaquant étant devenu le joueur de Premier League étranger le plus performant de l’histoire ce week-end.

Le tireur d’élite de Man City a marqué un coup du chapeau contre Aston Villa dimanche pour porter son total à 177 buts en championnat.

Il a devancé la légende d’Arsenal, Thierry Henry, en tant que meilleur buteur de la Premier League à l’étranger et est désormais le quatrième buteur record de l’histoire, avec Frank Lampard.

Aguero a été exceptionnelle depuis son arrivée à City en 2011 et a remporté quatre titres de champion.

Sergio Aguero a 177 buts en Premier League

Il a eu de nombreux moments mémorables, y compris le dernier jour de retour contre QPR en 2012 où il a marqué un vainqueur de dernière minute pour arracher le trophée à la portée de Manchester United.

Le joueur de 31 ans n’est souvent pas mentionné dans le même souffle que des icônes comme Henry et Alan Shearer, quelque chose que l’ancien milieu de terrain de Liverpool Murphy attribue au club qu’il représente.

“Je pense que nous l’avons pris pour acquis”, a déclaré Murphy à talkSPORT. “Ce n’est pas une inclinaison sur les supporters de Manchester City, c’est plus sur la marque Man City et le club et l’histoire, mais est-ce parce qu’il joue pour Man City?

“Serions-nous parler davantage de lui et le placer sur un piédestal plus élevé s’il jouait pour Liverpool ou Man United?”

L’animateur de talkSPORT, Jim White, a déclaré: «Pourquoi cela? Parce qu’il est avec Kevin De Bruyne et d’autres grands joueurs? »

Murphy a ajouté: «Je pense qu’il a fait partie de l’évolution de Man City où beaucoup de gens ont lié cela à l’argent.

«Vous allez être un attaquant qui marque des buts si vous êtes dans une équipe qui a tous les meilleurs joueurs, cette vision désinvolte.

«Peu importe dans quelle équipe vous appartenez ou à quel point les joueurs sont bons, marquer des buts est une forme d’art.

«Je pense que nous l’avons pris pour acquis. Pouvons-nous le mettre dans le même souffle que Henry ou Shearer?

“Henry et Shearer, probablement deux des meilleurs exemples, les deux meilleurs attaquants que nous ayons vus en Premier League, je pense, ils avaient la capacité de soulever l’équipe par eux-mêmes. Ils étaient le talisman de leurs équipes. Ils ont attrapé les matchs par la peau du cou alors que personne d’autre n’était dans l’équipe.

«Je sais que Henry est devenu impliqué dans une merveilleuse équipe d’Arsenal, mais il était toujours leur principal homme. Arsenal sans Henry n’a jamais été aussi bon.

«Les fans adverses pensent-ils qu’Aguero est là-haut avec des gens comme ceux-là? Ou ai-je raison de ne pas lui accorder le crédit qu’il mérite? “

Murphy pense que d’autres clubs et fans pourraient envier la réussite du club de Manchester ces dernières années et avoir affecté la réputation d’Aguero.

Murphy a déclaré: «Il y a toujours un peu de jalousie lorsqu’un club achète du succès, si vous voulez, dépense des millions et des millions de joueurs pour les améliorer. Vous allez toujours avoir des fans qui ont un certain degré de jalousie à ce sujet. Cela fait partie de la vie. Il y a donc une conséquence à cela pour les joueurs achetés et brillants.

«Aguero a-t-il fait partie d’un groupe de joueurs et d’une équipe merveilleux plutôt que de rendre cette équipe merveilleuse?

«Pour moi, peu importe les buts ou les statistiques, Henry aurait probablement marqué beaucoup plus s’il n’était pas allé au Barça, il a fait ce choix parce que l’une des plus grandes équipes du monde est venue le chercher. Henry était le joueur complet à tous égards et le meilleur que j’aie jamais vu en termes d’attaquants, car il pouvait obtenir des buts de n’importe où, mais il pouvait également tomber profondément et vous tuer avec ses dribbles, ses compétences et sa puissance.

“Ce n’est pas rabaisser Aguero ou Shearer mais pour moi, c’est le meilleur.

“Je souhaite recevoir des commentaires des auditeurs sur leur vision d’Aguero dans l’ordre hiérarchique. Vous pouvez y mettre Rooney et des gens comme Drogba et Owen et des gens comme ça. Je pense que Rooney a également été exceptionnel parce qu’il pouvait jouer comme 10 et comme neuf. »

