Sergio Benito, le bourreau de l’Atlético était … l’équipe du Real Madrid!

Sergio Benito, auteur de l’objectif de Cultural Leonesa qui a conduit à l’élimination de l’Atlético de Madrid (2-1) dans le tour final de la Copa del Rey Il était une équipe du Real Madrid. Le jeune attaquant a passé plusieurs années dans l’usine blanche et est devenu le cauchemar le plus récent de l’équipe rojiblanco. Son but dans l’extension signifiait l’élimination de Simeone en Coupe aux mains d’un Second B, ce qu’ils n’avaient pas subi depuis 2011, deux jours seulement avant l’arrivée de l’entraîneur argentin sur le banc.

L’Atlético de Madrid a pris un coup lors de sa visite à León pour faire face à la Cultural Leonesa, deuxième équipe B, avec laquelle il a dû traverser en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Bien que ceux de Diego Pablo Simeone étaient en tête du tableau de bord grâce à un but dans la seconde moitié de Ángel Correa, l’équipe locale a mis la griffe et le cœur et a fini par signer les tables avec les deux Castañeda. Le 1-1 qui a regardé sur le tableau de bord a entraîné un temps supplémentaire et a été Sergio Benito qui serait chargé de compléter le retour et l’appel de la Coupe à l’Atlético.

Le 15 de la Cultural Leonesa, Benito, il est arrivé au groupe Leon l’été dernier en prêt de Rayo Vallecano. L’attaquant de 20 ans a fait ses premiers pas en tant que footballeur dans l’équipe de Vallecano, mais en 2011, il a atterri à l’usine pour continuer sa formation de footballeur, avec le bouclier du Real Madrid. Il est passé par les catégories Enfants et Cadets, laissant des souvenirs agréables pour sa capacité à fonctionner dans la région et sa vitesse. Une fois la saison terminée, l’attaquant retournera à Lightning.