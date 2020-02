Sergio Canales regrette de ne pas avoir eu plus de patience au Real Madrid

Le milieu de terrain de 28 années du Betis quitté l’ensemble blanc à la recherche d’une plus grande importance. Maintenant Sergio Canales il regarde en arrière et se demande jusqu’où il aurait pu aller s’il avait suivi Real Madrid.

C’est ainsi qu’il a avoué dans une interview pour El Desmarque: «Je ne sais pas jusqu’où j’aurais pu aller si j’étais resté plus longtemps. Il y a beaucoup de cas qui restent trois ou quatre ans, à la fin, vous vous rendez vraiment compte à quel point vous auriez pu venir dans cette équipe“

“Je voulais vraiment jouer et je ne voulais pas passer par l’idée d’être une autre année similaire de jouer peu et d’avoir peu d’importance dans l’équipe. C’est ça. Au-delà, je ne regrette jamais rien. Tout ce que vous faites dans votre vie à ce moment vous semble le meilleur. Et voilà. Vous pouvez vous tromper mais vous apprenez pour l’avenir», A déclaré Sergio Canales.

À votre arrivée au Real Madrid avec 19 ans, il a ajouté: “Ce sont des clubs que lorsque vous arrivez à un jeune âge, vous devez avoir de la patience et je ne l’avais toujours pas. Dire de même que je jouais un peu depuis deux ans, mais le troisième j’ai un peu appris et ça va et je suis prêt. Je n’avais pas cette patience. Je ne saurai jamais jusqu’où, mais fier de ce que j’ai toujours choisi car je pensais que c’était le meilleur à l’époque“

L’importance du Real Madrid et de Mourinho dans la carrière de Sergio Canales

Dans une autre interview pour AS, dont nous avons fait écho dans OKDIARIO, Sergio Canales a commenté:Je suis arrivé jeune et j’étais un maître très avancé, j’ai beaucoup appris des meilleurs joueurs du monde. Cela m’a aidé à faire partie du joueur que je suis aujourd’hui. Tous les joueurs ne peuvent pas dire qu’ils ont joué au Real Madrid, c’était très difficile de dire non. Je suis entré sur de bonnes bases et, bien que j’allais être affecté, je suis resté un an et cette équipe vous laisse toujours marqué ».

«J’aime garder le positif. Mourinho est un coach qui apprend de bonnes choses, car il a beaucoup de. Quand j’ai signé pour Madrid, l’intention était de revenir céder au Racing, j’étais clair à ce sujet. Mais j’ai fait la pré-saison, Tu voulais parier sur moi et le Real Madrid est très compliqué. Je suis l’un des premiers jeunes qui est allé à Madrid comme ça, puis au fil du temps, plus a été fait“Il a ajouté.