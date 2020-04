Sergio Dipp d’ESPN est détruit par une interview de “ chayotera ” avec Chicharito

Source: Twitter @ CH14_

Le journaliste sportif Sergio Dipp y Javier Hernández Ils entretiennent une grande amitié et chaque fois qu’ils le peuvent, ils le font remarquer sur les réseaux sociaux. A cette occasion, le membre de ESPN Il a profité de son temps libre pour interviewer l’ancien attaquant Real madid via Instagram en direct et il a été fortement critiqué.

Dans la dernière conversation que les deux personnages ont eue, le footballeur actuel du Galaxie Il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. “C’était comme un diplôme; Je suis l’un des meilleurs joueurs du monde, même si ça a duré 10 secondes ou un match, je suis allé en Europe pour la qualité, pas la quantité“Il a expliqué.

Les réactions positives et les éloges du journaliste l’ont amené à recevoir des critiques des utilisateurs sur les réseaux sociaux car ils regrettaient qu’il n’ait pas été impartial dans ses questions, le qualifiant même de «chayotero».

Je ne sais pas ce qui vous est arrivé comme un enfant pour perdre votre dignité comme ça. Je ne peux vraiment pas le comprendre. – Alex Hulk Wolf (@ AlexM3taWolf_) 23 avril 2020

Le visage de Sergio Dipp amoureux de @SergioADippW en voyant @ CH14_ raconter ses aventures de canard pour un objectif misérable, quand nous avons @ hugosanchez_9 qui s’est fatigué de marquer des objectifs vraiment importants, sans aucun doute Hugo est la légende vivante. – Jorge Glez (@ jorgao007) 23 avril 2020

Malgré les mauvais commentaires Sergio Dipp il a préféré ne pas se connecter avec les fans. Il ne faut pas oublier que le journaliste s’est rendu à L’Angleterre y Les anges pour pouvoir interviewer leChicharito«Ce qu’il considère comme son meilleur ami.