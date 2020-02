Sergio Ramos est le dieu des fautes cyniques

Sergio Ramos breveté: quoi de plus typique dans le football? La seule partie surprenante de son expulsion contre Manchester City pour avoir retiré Gabriel Jesus lorsque l’attaquant était au but était que c’était la quatrième fois que cela se produisait en Ligue des champions. Ramos est le dieu des cartes, l’esprit vivant des mises en garde, l’incarnation des fautes cyniques.

Quatre cartons rouges en Ligue des champions pour Ramos, c’est presque incroyable. Le nombre semble irrespectueusement petit. Et pourtant, il est maintenant à égalité avec Zlatan Ibrahimovic et Edgar Davids pour le plus grand nombre de tous les temps dans la compétition.

Cette entreprise ne lui convient pas. Ibrahimovic et Davids sont des amateurs quand il s’agit d’être averti sur le terrain. Ramos est le maître. Il est le joueur le plus breveté de la Liga et de la Ligue des champions, avec plus de 200 cartons jaunes toutes compétitions confondues, et maintenant 26 rouges. Ce dernier total est le troisième plus élevé de tous les temps, un derrière Cyril Rool et 20 (!) Derrière Gerardo Bedoya.

La véritable comédie de la longue histoire de fautes et de licenciements de Ramos est qu’il est toujours incrédule lorsqu’il est expulsé. Jamais il ne croit mériter la carte.

Quand j’ai vu la faute contre Jésus, cela m’a semblé étrangement familier. C’était presque la même faute exacte qu’il a commise contre Barcelone en 2014, quand il a retiré Neymar alors que le Brésilien se frayait un chemin dans la surface. Les deux fois, il a tenté de déséquilibrer le Brésilien en question. L’idée était d’en faire assez pour arrêter le tir à venir sans alerter l’arbitre d’une faute. Les deux fois, les attaquants ont exagéré, sont tombés et ont inculpé Ramos parce qu’ils comprennent son jeu autant que lui. Et dans les deux cas, Ramos a regardé l’arbitre avec incrédulité après, secouant la tête et s’éloignant avec dégoût comme si l’arbitre ne pouvait pas avoir plus tort.

Il est Ramos l’innocent; Ramos le propre et honnête. Il quitte le terrain comme s’il croyait sincèrement qu’il y a une conspiration contre lui.

Ces deux expulsions sont quelque peu compréhensibles, en ce sens que Ramos était désespéré. La plupart des défenseurs à sa place feraient le bon choix et laisseraient l’attaquant avoir un tir au but, sachant qu’il vaut mieux concéder et rester sur le terrain que de risquer une pénalité ou un carton rouge, surtout lorsque votre équipe perd. Pas Ramos. C’est un homme d’action. Il doit faire quelque chose s’il le peut. C’est son métier, mais aussi son caractère.

Et dans son caractère, aussi, sont les fautes moins malheureuses. Ramos est un exécuteur. Il aime blesser ses adversaires. Il les intimide et veille à ce que leur temps contre lui soit aussi douloureux et pénible que possible. Contre Ramos, il n’y a pas de temps pour passer un bon moment. Il donne des coudes, pousse et, comme dit le proverbe, laisse quelque chose de plus dans ses plaqués.

Ramos a été expulsé pour avoir donné un coup de pied, donné un coup de coude à l’adversaire dans la tête, poussé quelqu’un au visage, traversé l’arrière des jambes des joueurs et pour avoir frappé la poitrine d’un attaquant alors qu’il était au sol. Nous ne pouvons pas non plus oublier qu’il a été suspendu pour deux matchs pour avoir délibérément obtenu un carton jaune contre l’Ajax la saison dernière, afin de déclencher une suspension européenne automatique d’un match et effacer sa liste de réservations pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Madrid perdrait le match retour.

Je ne signale pas tout cela pour condamner Ramos. Il est unique en son genre, une légende irremplaçable dans le jeu. Il peut être douloureux de jouer contre, mais il est fascinant à regarder. Quand il était plus jeune, il semblait que les cartes constantes menaceraient sa carrière et mineraient son talent évident. La logique était qu’il allait finalement devoir maîtriser le comportement qui le conduisait constamment à des confrontations avec l’arbitre. Il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il n’a fait aucun compromis, a embrassé ce côté sombre de lui-même et est devenu l’un des défenseurs les plus grands et les plus accomplis de tous les temps. Un match à Madrid ne se sent même pas complet, gagne ou perd, sans au moins un carton jaune Ramos.

L’incident le plus tristement célèbre de la victoire finale de Madrid en Ligue des champions 2018 contre Liverpool a été une collision entre Mo Salah et Ramos, dans laquelle il semblait que Ramos tirait et tombait sur le bras de Salah alors qu’ils tombaient au sol. Ramos n’était pas breveté et Salah a dû être remplacé.

Par la suite, il y a eu des arguments sur les raisons pour lesquelles Ramos n’a pas été mis en garde, et si Ramos a commis une faute intentionnelle sur Salah. Pour quelqu’un d’autre, l’incident aurait pu être qualifié d’accident. Mais parce que Ramos était impliqué, il y avait plus qu’un soupçon que ce n’était pas une coïncidence innocente. C’était, en quelque sorte, comme si Ramos s’en était sorti avec un.

C’est l’expérience de regarder Ramos, un incroyable défenseur qui vit dans la légalité. Il est perpétuellement sur un jaune, et pourtant il s’éloigne fréquemment en tirant, en poussant et en blessant ses adversaires.

Au final, Ramos est dangereux. Le problème est qu’on ne peut jamais dire dans quelle direction ce danger est dirigé. Peut-être qu’il marquera un en-tête de tour pour gagner le match, après avoir meurtri tous ceux qui s’approchent de lui. Ou peut-être qu’il fera une excellente performance, seulement pour la gâter cyniquement. Il n’y a pas d’autre moyen d’exister. Le chaos est qui il est.