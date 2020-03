“Sergio Ramos m’a surpris par son leadership et en tant que personne”

Luis Enrique Il a continué de répondre aux questions posées par les fans. De son Match historique préféré de l’équipe espagnole même comment former un joueur comme Messi, en passant par sa relation avec Sergio Ramos, le changement de date de l’Eurocopa, l’élaboration des listes convoquées et l’absence de Casillas dans le même, parmi beaucoup d’autres questions.

Soirée historique préférée de l’Espagne

«Avec l’Espagne-Malte, que j’ai vécu dans mon salon à Gijón, j’ai sauté comme un fou et récemment la finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud à cause de comment c’était et de ce que ça voulait dire. Aussi la finale de l’Eurocup contre l’Italie, qui m’a curieusement pris en vacances en Italie et ils l’ont pris avec beaucoup de sportivité ».

Changement de date Eurocup

“Le changement de date affectera les jeunes joueurs car ils auront plus de temps. Mon souhait est de conquérir l’Euro Cup et je vois l’Espagne capable de le faire. Il y a des choses positives dans le report de l’euro car nous aurons plus de temps pour le préparer et les jeunes pourront évoluer davantage “.

Joueur préféré

«Si vous regardez les listes que j’ai faites, vous voyez déjà un peu les idées que j’ai. Plus vous avez d’options, mieux c’est. Je ne peux pas le dire à un seul joueur car les autres pourraient être contrariés. Ce ne serait pas bien ».

Demande centrale

“Plus que les centraux, ce que je fais, c’est demander à l’équipe de générer du bon football, d’être meilleur que le rival, de générer plus de chances, d’empêcher le rival de les générer.” Aux centraux, comme le ballon est généralement dans le camp adverse, qu’ils sont très attentifs aux vigilances, aux contre, à la couverture, qu’ils pressent, que les lignes avancent. Je demande beaucoup aux centrales parce que j’aime sortir avec le ballon joué et cela pose un risque. C’est une position engagée et clé, à côté de celle du gardien de but, car vous voyez tous vos coéquipiers devant vous. comment il est placé. Le leadership de ce poste est donc très important. “

Sergio Ramos

«Ma relation avec Ramos est très bonne, comme avec 99,9% des joueurs. Sergio est le capitaine. Je ne le connaissais que par des références et pour l’avoir confronté. Quand je l’ai rencontré, j’ai été agréablement surpris. Il a un record pour les internationalités pour une raison. J’ai été surpris par ses compétences en leadership et ses qualités personnelles.

Comment préparez-vous les listes convoquées?

«Nous faisons des reportages sur tous les matchs et toutes les deux semaines nous changeons de joueurs. Nous voyons tous tout le monde. Nous formons un groupe de cinq techniciens, bien que le psychologue ne voie pas les joueurs. Chacun est libre d’exprimer son opinion, même si finalement c’est ma décision ».

Adama Traoré

«Nous le connaissons très bien depuis de nombreuses années. Quand nous étions à Barcelone, nous l’avons eu. Cela a beaucoup évolué. C’est un joueur très intéressant. Nous sommes ravis de ses performances. »

Absence de Box dans les appels

«Nous avons tous un moment où l’âge pèse. Casillas était l’une des références du football mondial et j’aurais aimé l’avoir. Le temps passe pour tout le monde ».

Comment gérez-vous la communication?

«Nous avons un attaché de presse qui est Pablo García Cuervo et un département puissant car la presse et les réseaux sociaux ont besoin de quelque chose comme ça. Juste avant les conférences de presse, je rencontre mon équipe et Pablo pour voir où les coups peuvent aller.

Étape au Barça

«Tout match que j’ai perdu et qui a provoqué une élimination ou une finale. Dans les grands, perdre fait beaucoup de mal. J’ai une relation particulière avec Barcelone, car j’ai passé une grande partie de ma carrière là-bas, en tant que joueur et entraîneur. Je pourrais le refaire à n’importe laquelle des équipes que j’ai dirigées. J’ai eu une très bonne relation avec tous les clubs où je suis allé. En tant que joueur, j’ai quitté Barcelone parce que je pensais que je n’avais pas grand-chose à offrir et en tant qu’entraîneur, quelque chose de similaire. Je pensais qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour leur donner plus de choses.

Messi

“Comment l’entraînez-vous? Je ne peux pas vous dire comment marchander. passer ou lancer parce qu’il est artiste. Au niveau mondial, des choses leur sont dites, sur la façon dont ils doivent être mis sous pression, où ils doivent se positionner … dans tout cela, ils font des indications.