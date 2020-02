Setién appelle Braithwaite à se rendre à Naples bien qu’il ne puisse pas jouer aux Champions

Quique Setién Il a pour objectif de former un groupe pour le tronçon décisif de la saison et pour cela, il est prêt à impliquer pleinement ses joueurs. Pour cette raison, l’entraîneur espagnol inclus Martin Braithwaite parmi les 21 convoqués pour la rencontre contre Naples, premier tour de la Ligue des champions, une compétition que l’attaquant danois ne peut pas jouer car il n’est pas inscrit.

Barcelone voyage avec 21 hommes et a précisé dans la publication de son appel que Braithwaite ne peut pas jouer le jeu ou entrer dans la liste finale, car il n’est pas inscrit en Ligue des champions. Cet astérisque indique clairement que Le Barça ne commettra pas d’infraction et que l’appel à Martin, et son voyage ultérieur à Naples, s’explique par la nécessité d’adapter le danois au groupe.

Parmi les absences du Barça pour se mesurer à Naples, celle de Sergi Roberto, qui perdra environ trois semaines en raison d’une blessure de compétition et ne pourra pas jouer le duel clé de San Paolo, ainsi que la League Classic qui se célèbre dimanche prochain au Santiago Bernabéu. De plus, il a également appelé jusqu’à six jeunes joueurs – dont Ansu Fati – pour compléter la liste.