Setién critique la dureté de Getafe et Bordalás répond

L’entraîneur du FC Barcelone a souligné lors d’une conférence de presse que ses élèves avaient reçu plus d’avertissements avec moins de fautes. De son côté, le Getafe voulait souligner que les locaux finissaient par demander le temps et souffraient pour gagner.

Le match entre ceux de Barcelone et de la capitale a une nouvelle fois montré que les Bleus sont un adversaire très mal à l’aise, probablement le plus en LLiga. Les Catalans se sont imposés (2-1), mais avec beaucoup de souffrance dans les derniers instants avant la forte pression des visiteurs. Après la réunion, Quique Setién a souligné la question des cartons jaunes les uns pour les autres:

“Je me suis plaint parce que souvent vous risquez de sortir par derrière et quand vous êtes en faute, vous devez recommencer. Cela nuit au rythme du match. Je pense qu’ils ont fait 30 fautes contre 12, et nous avons pris une carte de plus. J’ai compris que l’arbitre devait être plus sévère. Parfois, vous n’avez pas de chance. “

Pour sa part, José Bordalás a voulu souligner le travail accompli par ses élèves, qui étaient sur le point de ne pas quitter le Camp Nou les mains vides:

“L’équipe a fait une folie fantastique. Nous ne devons pas oublier que nous sommes une petite équipe, nous avons fait un grand match et c’est dommage de ne pas avoir obtenu un meilleur résultat. Ils voulaient terminer le jeu car ils ont retardé toutes les actions“.

De cette façon, le FC Barcelone met la pression sur le Real Madrid en tirant des points après cette victoire, même si les meringues doivent jouer ce soir à domicile contre le Celta de Vigo. Les azulones perdent un point face à l’Atlético de Madrid, qui a signé les tableaux (2-2) vendredi à Mestalla. Au jour 25, ils affronteront respectivement Eibar et Séville, à domicile.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!