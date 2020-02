Setién envoie Ansu Fati et Braithwaite sur le banc

Le a est déjà connulignée officielle de Barcelone pour mesurer Eibar au Camp Nou. Setién est joué avec Lenglet et laisse Ansu Fati et Braithwaite, la dernière signature controversée, sur le banc.

Sous les bâtons ce sera Ter Stegen qui défend à nouveau le but dans la formation officielle de Barcelone. Il escortera jusqu’au but allemand une défense de quatre formée sur les côtés par Semedo et Junior, qui entre pour Jordi Alba blessé, et au centre pour Piqué et un Lenglet prêt pour le Classic comme son partenaire Umtiti, qui commence sur le banc.

Du centre du champ de l’alignement officiel de Barcelone que Setién a devant Eibar Jong tombe au repos et répète Arthur, qui accompagnera Busquets, Rakitic et Arturo Vidal dans le cœur.

À l’étage, il y avait aussi de la surprise et Setién a quitté Ansu Fati ainsi que Martin Braihtwaite, le dernier joueur du Barça, qui devra attendre les changements pour faire ses débuts. Ce sont les gros titres de Messi, qui n’a pas été marqué depuis le 19 janvier, et Griezmann.