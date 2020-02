Setién impose les services minimum à Barcelone

Quatre victoires en Ligue et une en Coupe, c’est le bagage, en plus des défaites de San Mamés et Mestalla Quique Setién devant Barcelone. Mais le plus drôle, c’est que toutes les victoires ont été pour le minimum, y compris la victoire à Ibiza.

Dans sa présentation comme entraîneur de Barcelone Setién, il était fatigué de répéter qu’il voulait Barcelone va non seulement gagner mais aussi bien jouer. Pour l’instant, le deuxième nanay. Et pour gagner, justito. Les victoires de la ligue, y compris certains arbitrages, aident un autre à soutenir le Barça dans sa lutte contre le Real Madrid, mais le match commence à remplir le Camp Nou.

Contre Getafe, au-delà de la victoire 2-1 pyrrhic, des pitos ont été entendus au Camp Nou dans les différentes phases du match. Une semaine auparavant, Barcelone avait besoin de la complicité de l’arbitre pour s’imposer à Benito Villamarín par 2-3. Avant que ceux de Quique Setién ne remportent le Levante par un autre Pyrrhic 2-1, résultat identique à celui qu’ils avaient récolté contre Ibiza en Copa del Rey. Sans oublier 1-0 contre Grenade lors des débuts de l’entraîneur cantabrique remplaçant Ernesto Valverde.

Beaucoup à Barcelone commencent déjà à se demander si cela aura valu le changement. Avec Valverde, le Barça n’était pas convaincant, mais au moins il a gagné avec une certaine autorité. Maintenant avec Setién, les Catalans ne sont toujours pas convaincants mais ils ont de plus en plus de problèmes à gagner.