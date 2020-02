Setien médite pour répéter avec les quatre milieux de terrain

Il Barcelone il le joue devant lui Naples en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions et pour ce duel Setien, comme il l’a fait avant Eibar, il a pu retrouver les quatre milieux de terrain. De cette manière, Ansu Fati ça va commencer sur le banc et la grande question est de savoir si les onze seront Arthur ou Rakitic.

De cette façon, le centre du champ de Barcelone pourrait être formé par les incontournables Busquets et Depuis Jong, auquel Vidal se joindrait à la pointe du sommet. Le grand doute de Setién est entre Arthur ou Rakitic, pour donner plus de force à l’équipe au coeur.

Comme ça Ansu Fati resterait en dehors de l’équipe de départ et le front sera formé par Griezmann et un Messi Il atterrit chez Maradona sur un rouleau après son poker en Liga Santander contre Eibar. Il faut se rappeler que Braithwaite ne peut pas contester le concours car il n’a pas été inscrit à temps.

Quique Setién Il ne peut pas non plus compter sur les blessés Sergi Roberto et Jordi Alba. Ses remplaçants seront Semedo et Junior. Au centre de la défense, il y aura Piqué et Lenglet, qui a définitivement remporté le match à Umtiti. Comme d’habitude, Ter Stegen sera dans le but.

Alignement possible du Barça contre Naples: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Arthur, Vidal; Griezmann et Messi.