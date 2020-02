Setien mise sur Rakitic et est facturé à Ansu Fati

Il Naples recevoir le Barcelone dans le match correspondant aux huitièmes de finale de la Ligue des champions et Quique Setién a réagi pour arrêter l’équipe dans l’un des matchs clés de la saison pour l’équipe catalane. Leo Messi sera le leader d’un alignement qui met en évidence la Présence rakitique au détriment d’Ansu Fati, qui attendra sa chance sur le banc.

Alignement officiel de Barcelone contre Naples: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Busquets, De Jong, Rakitic, Vidal; Messi et Griezmann.

Lionel Messi dirige la formation de Barcelone. L’Argentin a éclaté sa sécheresse samedi dernier contre Eibar, avec un poker qui met en évidence son danger contre une équipe comme Naples, qui n’aura pas son meilleur joueur derrière, le Sénégalais Kalidou Koulibaly. À côté de Messi sera Antoine Griezmann, qui cherche à revendiquer une rencontre de haut niveau après une première moitié de la campagne avec plus de lumières que d’ombres.

Barcelone fait face à ce duel à sens unique dans le but d’obtenir un résultat positif dans l’un des domaines les plus compliqués de la compétition continentale maximale. Marquer au moins un but semble essentiel pour arriver avec des garanties pour le match du Camp Nou dans lequel il sera décidé qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions.