“Setién n’aime pas la vie de joueur-entrepreneur de Piqué”

L’un des principaux changements que Barcelone a subi avec l’arrivée de Quique Setién sur le banc est l’augmentation de la formation. Cette situation affecte directement la carrière Gerard Piqué. La centrale du groupe catalan est l’une des plus il alterne le football avec son entreprise, mais avec l’arrivée de l’entraîneur il a moins de temps pour les servir.

Eduardo Inda, lors de sa visite habituelle à El Chiringuito, il l’a révélé exclusivement: «Setién n’aime pas la double vie de Gerard Piqué en tant que joueur et homme d’affaires». “Avec Valverde, les joueurs ont eu 40 jours de congé, Piqué en a profité pour prendre l’avion et aller faire des affaires, puis s’entraîner et jouer”, a-t-il poursuivi. directeur d’OKDIARIO. “Avec la discipline de sergent de fer de Setién, ce ne sera pas si facile”, a-t-il conclu.

L’intensité que le nouvel entraîneur Culé a tenté d’enlever prend du temps à Piqué pour se consacrer pleinement à son entreprise, comme cela s’est produit dans le passé. La défense avait augmenté ces dernières années son activité commerciale, chose possible grâce à la permissivité que Valverde lui avait donnée pour cela.

Cependant, l’arrivée de Setién au club a pris un tour aux plans de Piqué, qui ne peuvent plus mener cette double vie de footballeur et d’homme d’affaires. Du moins, comme jusqu’à présent. Avec l’entraîneur actuel, les joueurs de Barcelone se reposent à peine avec Valverde depuis le début de la saison, ils avaient 40 jours de congé, cette dernière coïncidant avec la défaite qui a conduit au licenciement de «Txingurri» après la Super Coupe d’Espagne.

La défense a également été l’une des plus rentables des jours de repos. Piqué n’a pas hésité non plus à partir en voyage quand il pouvait assister ou fermer tout type d’entreprise, comme organiser la Coupe Davis ou l’achat d’Andorre, deux des plus importants de ces dernières années. Cependant, maintenant, vous ne pourrez pas consacrer tout le temps que vous souhaitez à votre aspect commercial avec le Cantabrique aux commandes.

L’entraîneur veut que ses joueurs soient impliqués à 100% pour faire face aux importants engagements qu’ils ont laissés cette saison. Une charge de travail plus importante qui peut faire des ravages, car ne serait pas assez bien vu par des poids lourds comme Piqué, qui prendra du temps pour se consacrer à d’autres sujets qu’ils avaient l’habitude de faire.