Setién: “Nous sommes aussi favoris que le Real Madrid” | Barcelone

Quique Setién a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser le match de ce samedi contre le Getafe Il y parlait du favoritisme du Barça en Ligue et en Ligue des champions et de l’appel du roi Manaj, la grande nouveauté de la liste. Il a également été interrogé sur sa relation avec Bordalás mais le technicien n’a pas voulu faire de déclarations à ce sujet.

Getafe

«Le Getafe est une équipe qui montre depuis longtemps qu’elle fait bien les choses. Il a un plan qui se développe très bien, en fait il l’a amené là où il est. Il est en Europe, troisième classé et c’est une équipe très engagée, difficile à gagner et qui est dans un grand moment. Il semble que tout sort et que le plan qu’ils ont est bon, ils se portent très bien et ce sera compliqué ».

Relation avec Bordalás

«Je regarde les rivaux. Au sujet de Bordalás, je l’ai oublié et je ne vais pas en parler ».

Saluerez-vous Bordalás?

«Je lui ai dit que je n’allais pas commenter ce sujet».

Getafe, rival de la Ligue

«La difficulté pour une équipe est de rester au top. Il y a des équipes avec de grosses rafales et le plus difficile est de le garder dans le temps. Maintenant, il aura des matchs importants en Europe. L’an dernier, Getafe y est déjà resté ».

Umtiti

«Je ne doute pas qu’il jouera à son plus haut niveau. Il le fait déjà. Dans de nombreuses actions que nous avons analysées avec tous les joueurs, Umtiti est un joueur extraordinaire. Il nous aidera et nous ne doutons pas que ses performances seront bonnes. Tout le monde peut avoir une erreur ponctuelle, j’ai inclus. Mais Umtiti a bien fait les choses et nous en sommes ravis. Il a eu quelques petits désagréments mais est parfait pour concourir ».

Signatures

«Je serai préparé à ce que je touche et à travailler avec. La réalité est que nous nous adapterons à ce que vous touchez. Nous devons attendre la réponse du Comité pour voir si elle nous permet de signer. Je suppose qu’ils l’accepteront et que le club y travaille déjà.

King Manaj

«C’est un joueur aux caractéristiques définies. Je pense qu’il peut nous donner des choses. C’est pourquoi nous l’avons inclus dans l’appel. Étant donné la possibilité que quelque chose se produise, nous avons un remplaçant qui peut être utile lorsque Abel et d’autres joueurs sont entrés.

Loren

“Je ne sais rien. Si Rubi l’a dit … je ne vais pas en parler. Je n’ai rien à dire”.

Semaines gratuites

«Je ne sais pas si je suis d’accord avec ce qu’il dit. Il est vrai que Betis a un joueur comme Fekir qui peut faire des occasions, mais nous n’en recevons pas beaucoup. Nous l’avons amélioré et j’espère continuer à le faire. Nous sommes assez satisfaits de ce que nous obtenons. Nous voyons qu’il y a beaucoup de choses par rapport aux premiers jeux que nous avons améliorés. Et c’est ainsi. Et nous allons sûrement continuer. Je ne sais pas si cela nous donnera de gagner car l’adversaire peut en avoir un comme à Bilbao. Il y a beaucoup de choses dont je suis satisfait et dans lesquelles nous nous portons bien car elles sont analysées avec conviction ».

Favoris en Ligue

«De nombreuses ligues ont toujours décidé des détails et lors des derniers matchs. Dans des situations que vous ne pourrez pas contrôler. Nous sommes tout aussi préférés que Madrid. C’est vrai qu’on obtient trois points mais on a un match là-bas et on a des attentes. Bien sûr, nous irons jusqu’au Bernabéu ».

Depuis Jong

«C’est un joueur réceptif. Il veut s’améliorer et n’a pas de toit. C’est un grand footballeur qui fait de bonnes choses tous les jours. Et il fait des choses qu’il faisait avant. Nous espérons qu’il continuera de croître et de s’améliorer ».

Styles opposés

«Il est important de toujours vaincre le plan du rival. Nous sommes deux styles différents. Le Barça joue comme il joue depuis des années et Getafe joue comme il joue depuis des années. L’important est que votre plan et vos formulaires dépassent ceux du rival. Ce n’est ni plus ni moins important. L’important est que quoi que vous fassiez, vous le faites bien. Et les deux équipes s’en sortent bien.

Comment va Luis Suarez?

“Je ne sais pas. Je n’en parle même pas encore aux médecins. Je lui demande, je lui serre la main et l’encourage à continuer de travailler. Cela prendra du temps et j’espère que vous pourrez réduire vos congés.

Match rond

“Nous allons voir. Bien sûr, j’aimerais pouvoir résoudre le problème dans les dix minutes suivant le démarrage, mais c’est difficile. Nous avons tendance à minimiser les rivaux et les rivaux ont des choses à dire et chaque jour la Liga nous le voyons. Il est de plus en plus difficile de gagner les matchs, ce n’est pas facile de gagner les rivaux et il faut bien faire les choses. Mais je suis satisfait du processus que nous suivons. Comme je vous le dis toujours, il y a toujours des choses à améliorer et la réalité est que ce n’est pas facile. La Liga est très compétitive et pas facile. Et vous verrez Getafe ».

Messi

«Il a l’expérience de savoir s’il peut ou non être sur le terrain. Et si c’est possible, c’est parce que ça va. Il faut dire la même chose pour le doser, mais c’est comme tout. Je n’ai pas beaucoup de temps pour vraiment évaluer ce qui se passe. Dans de nombreux cas, il n’est même pas nécessaire de se reposer ».

Ne signe pas

«J’ai adapté toute ma vie à tout ce qui vient. S’ils donnent la permission de signer un joueur, c’est préférable. Mais le plan que nous trouverons toujours parce qu’au final il faut jouer avec onze et c’est ce que nous ferons. Nous nous adapterons et trouverons le chemin ».

Continuité dans la première équipe

«Ce ne sont vraiment pas des tests. Nous sommes convaincus qu’ils peuvent vous aider. Nous ne connaissons pas encore Rey du tout, et nous ne savons pas exactement ce qu’il peut donner. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre mais votre disposition est extraordinaire et il est entendu qu’elle nous aidera ainsi que la filiale. Chaque jour, nous voyons des joueurs de la filiale, nous les intégrons et ils entreront alors que la première équipe se détendra. C’est clair”.

David Vidal

«Avec David Vidal, j’ai passé deux ans à Logroño sur une très bonne scène pour Logroñés, pour la ville, et nous avons vraiment apprécié le football. Il est vrai que ce n’était pas ce qu’il est aujourd’hui. Il n’y avait pas de ballon, mais il connaissait mon implication dans le football et l’enthousiasme que j’y mettais. Il y a des choses que tu dis. Je ne ferai jamais ça. Il est clair que ma façon de comprendre le football était liée à la façon dont le Barça a joué. C’est ce que je ressens, ce que j’aime et ce que je sais vraiment transmettre. Ensuite, il y a des détails qui sont des nuances personnelles ».

Favoris des champions

“Il y a sept ou huit équipes et parmi elles, nous le sommes.”

Saint Valentin

«Je suis très romantique. L’idylle avec ce club ne sait pas à qui mettre des fleurs. C’est une immense satisfaction, presque la même que lorsque j’ai rencontré ma femme ».

Message aux fans

«Eh bien, nous serons plus forts avec votre soutien».

L’équipe manque-t-elle de débordement?

«Je pense que l’idéal serait que chaque joueur fasse ce qu’il faut à tout moment et c’est normal que cela se produise. Ce que nous essayons pour beaucoup de comprendre, c’est cela. Nous devons rompre et venir en soutien. Ce sont des décisions qui doivent être prises en fonction de l’adversaire. Et idéalement, ils décident bien. Ce n’est pas une chose plus que l’autre.