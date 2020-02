“Setién veut que Coutinho revienne au lieu de rester avec Dembélé”

Il Barcelone ne cesse pas de planifier pour la saison prochaine, malgré son activité maximale dans le présent avec la Ligue et les Champions dans ses étapes décisives. Du conseil d’administration de l’entité du Barça, ils veulent faire plaisir Quique Setién et c’est pourquoi ils ont mis entre leurs mains l’une des décisions les plus controversées de la saison 2020-21: que faire avec Ousmané Dembélé et Philippe Coutinho.

À la surprise de beaucoup, la décision de Setién concernant l’avenir des deux signatures «étoilées» de Barcelone est celle de donner à Coutinho une nouvelle chance, qui reviendra de sa période de prêt au Bayern Munich, au-dessus d’un Dembélé sur lequel le club compte depuis sa signature malgré ses blessures et ses problèmes extra-sportifs.

Le directeur d’OKDIARIO, Eduardo Inda, a dévoilé les plans de Setién exclusivement à El Chiringuito de Jugones. «Setién a informé le conseil d’administration que au lieu de rester avec Dembélé, il veut que Coutinho revienne. Il préfère Coutinho avant Dembélé », a-t-il déclaré.

Le voyage de Coutinho au Bayern Munich n’a pas été aussi prolifique que l’international brésilien l’aurait souhaité. Philippe ne s’est pas consolidé en tant que titulaire dans l’équipe bavaroise, qui n’assumera pas à la fin de cette saison la possibilité d’acheter 120 millions qu’il a sur un joueur qui, par surprise, a de nombreuses options pour se placer sous le commandement de Quique Setién la prochaine campagne.