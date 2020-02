Seul Ichiro pouvait donner l’impression que la pratique du lancer au bâton était magique

En plus d’être un dieu du baseball – peut-être parce qu’il est un dieu du baseball – Ichiro Suzuki est impossible de descendre du diamant. Lorsqu’il a pris sa retraite pour la première fois, en 2018, il est resté avec les Mariners tout au long de la saison, traînant au club-house dans le rôle d ‘«assistant spécial du président». Il a ensuite pris sa retraite en 2019 et est apparu dans la série d’ouverture des Mariners au Japon. Sa retraite ultérieure l’a-t-il incité à raccrocher définitivement les pics?

Aucune chance, même s’il ne jouera certainement plus. Au lieu de cela, ici, il lance la pratique du bâton pendant l’entraînement du printemps.

Évidemment, «l’entraîneur lance BP» n’est pas une nouveauté, mais dans le cas d’Ichiro, il se passe quelque chose de profond. Sa connexion avec le baseball, et en particulier les Mariners, est si profonde qu’il est pratiquement impossible de l’imaginer quitter le sport de son plein gré.

Sa dévotion à l’artisanat a toujours été extraordinaire (si vous n’êtes pas au courant, pensez que les chauves-souris artisanales sont maintenues dans des conditions précisément contrôlées par le climat). De nombreuses stars avant Ichiro ont défini le baseball – Ken Griffey Jr. vient à l’esprit, si vous cherchez une option à Seattle – mais il est difficile de penser à quiconque a laissé le baseball les définir au même titre que l’homme de 46 ans . Alors que d’autres légendes peuvent coacher, Ichiro ne le peut pas.

En 2017, Ichiro a affirmé qu’après sa retraite, il «mourrait tout simplement», ce qui est à la fois assez morbide et indique à quel point le jeu est au cœur de sa vie. On se demande si en restant avec l’équipe, en marchant sur l’herbe sacrée et en participant aux rituels du baseball, il maintient les échos de sa carrière.

Pas pour nous, bien sûr. La légende d’Ichiro va durer aussi longtemps que le baseball. Mais peut-être pour lui.