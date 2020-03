Seule l’urgence sanitaire a arrêté les feintes, les crochets et les lignes droites à El Romanza

▲ La fermeture de la propriété est temporaire en raison des mesures édictées par Covid-19. Sur l’image, l’ancien champion du monde Juan Manuel Márquez a reçu des instructions de Nacho Beristáin.Photo @JMMarquezOf

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Dimanche 29 mars 2020, p. 9

La Romanza a fermé ses portes face à l’urgence sanitaire du Covid-19. Un gymnase mythique à Iztacalco d’où des figures de boxe mémorables telles que Juan Manuel Márquez, Daniel Zaragoza et Gilberto Román ont émergé. Comme tous les espaces consacrés à cette discipline, ils n’interrompent jamais ses activités; Cela représente une réduction du travail dévoué d’une poignée de jeunes qui rêvent de la gloire de ce sport.

Le gouvernail de la Romanza, Ignacio Beristáin – un homme sévère avec une vocation obsessionnelle pour l’enseignement de la boxe – ne cache pas la profonde tristesse de voir son gymnase fermé pour la première fois depuis qu’il l’a fondé en 1992.

Cela me rend triste et inquiet, avoue-t-il avec une humeur inhabituelle dans sa personnalité; non pas à cause de moi, mais à cause de l’engagement moral que j’ai avec de nombreux garçons et filles qui se consacrent à leur préparation et ont soudain vu leurs projets interrompus et nous ne savons pas pour combien de temps.

Enseigner, gronder et conseiller

Romanza, sous la direction du manager Beristáin, a été l’école d’où viennent des dizaines de champions du monde. Don Nacho, comme il est connu dans les médias, est intransigeant avec son métier. Très tôt, il est au gymnase tous les jours pour enseigner, réprimander et conseiller les mêmes aux sportifs comme aux débutants toujours dans l’anonymat; le dévouement de l’entraîneur vétéran est dévoué à tout le monde.

Quand il était évident que nous ne pouvions pas continuer à travailler, je n’avais pas d’autre choix que de l’annoncer à mes combattants, dit-il; ils devaient comprendre qu’il s’agissait d’une urgence et que vous deviez vous présenter aux autorités. Je les ai renvoyés chez eux.

Bien que certains athlètes travaillent à la maison pour éviter de perdre leur condition physique, Beristáin n’est pas naïf, il n’a jamais aimé apparaître ainsi et reconnaît que les mêmes résultats ne sont pas atteints. En fait, il est convaincu que lorsque vous pourrez reprendre un travail régulier, vous devrez recommencer à zéro.

Certains sont allés dans leurs États, d’autres ici à Mexico, mais tous pour attendre et prendre soin d’eux-mêmes. Dans tout cela, ils doivent faire face à leurs responsabilités, payer des loyers, de la nourriture, subvenir aux besoins de leur famille. Ce sera très difficile pour beaucoup, reconnaît-il.

Ainsi, certains champions se préparent à défendre des championnats, avec le salaire attendu pour lequel ils ont travaillé, ils doivent repenser leur formation, attendre que l’épidémie soit vaincue, de nouvelles négociations, de nouvelles dates, surtout, attendre.

Cela ne gâche pas une carrière, mais cela place de nombreuses personnes dans une situation très délicate, estime Beristáin; Nous devrons résoudre ce qui va nous être présenté, non seulement pour récupérer sa préparation, mais pour essayer de lever tout notre travail.

Beristáin pense à son champion des super poids coq du World Boxing Council, Rey Vargas, qui se préparait à défendre son titre prochainement. Cela signifie passer du temps et planifier, un investissement qui rapporterait une bonne somme d’argent. Mais il médite également sur ce que feront les combattants qui ont remporté des titres plus discrets, mais qui sont la voie vers des opportunités plus substantielles.

Pas même lorsque la grippe a fermé il y a dix ans, dit-il mélancolique; maintenant c’est différent et nous devons respecter les recommandations et les ordres. J’ai parlé à certains de mes anciens combattants; Je viens de parler à Juan Manuel Márquez, et oui, cette situation fait mal.

Au centre de Mexico, le gymnase Pancho Rosales est une autre référence pour la boxe professionnelle. De plus, le service ininterrompu depuis 1994 a été interrompu d’une manière sans précédent. Le propriétaire, Rubén Oropeza, observe avec inquiétude le déroulement des journées et l’augmentation du nombre d’infections par coronavirus.

Nous ne savons pas combien de temps cela prendra, dit-il avec inquiétude; Lorsque l’autorité nous a dit que nous devions fermer, nous n’avions pas le choix.

Calcul responsable

Le calcul du responsable de Pancho Rosales n’était pas seulement financier ou administratif. Il reconnaît que le garder ouvert pourrait en faire un sujet de contagion.

De nombreux boxeurs n’ont pas leur propre voiture, dit-il; Ils viennent de régions éloignées du centre-ville et voyagent en transports en commun. Si les infections deviennent plus fréquentes, elles courent le risque de contracter le virus et de le transporter au gymnase, d’infecter les autres et finalement de l’emmener chez nous et ailleurs. Il n’y avait pas d’autre option que de fermer.

Si dans le football professionnel, où la masse salariale peut être trop élevée et pour faire face à la crise financière parallèle à la crise sanitaire, ils ont proposé de réduire les salaires des joueurs pour atténuer les pertes, en boxe au niveau du sol il n’y a aucune possibilité de ces scénarios.

Peu de boxeurs font un profit pour se permettre d’être oisifs et insouciants, explique Oropeza; la majorité vit quotidiennement et investit de l’argent dans sa préparation, dépenses de régime, coach et entraîneurs, nutritionnistes, espérant qu’au final, ce qu’ils gagnent dans un combat leur permettra de récupérer cet argent et de pouvoir contribuer aux dépenses jusqu’au prochain combat. Mais la majorité se trouvera dans une situation précaire qui va empirer avec la poursuite de cette urgence.

Oropeza ne pense pas seulement au moment où les autorités sanitaires autorisent le retour dans les gymnases et après les actes de masse. Au fond, il craint que la réactivation de toute cette entreprise prenne plus de temps pour revenir à des combats attrayants, un public qui veut assister aux arènes, pour redémarrer une entreprise qui nécessite trop d’engrenages pour fonctionner.

Comme dans une usine qui arrête la chaîne de production, dit-il par analogie; Il sera difficile de réchauffer les machines, de les calibrer, de reprendre la production; le redémarrage prendra encore plus de temps.

Et l’équipement fondamental dans cette industrie est le boxeur. Yéssica Kika Chávez mise sur l’espoir, donc désespérément. Elle suppose que ce qui se passe ne peut pas être changé par la volonté de ceux qui sont affectés, donc la seule chose qu’elle peut faire n’est pas de s’arrêter.

Je suis agitée et très doggy, dit-elle amusée; si j’arrête, je suis déprimé et désespéré. J’ai donc évalué ce que j’avais à la maison pour faire un plan de travail et être prêt pour un retour qui arrivera forcément, je ne sais pas quand, mais ça arrivera.

La chance d’avoir une maison spacieuse avec terrasse a permis d’élaborer un plan de travail. Son frère est un entraîneur physique et l’a aidé à concevoir ses routines. Le matin, entraînement cardio-vasculaire: monter et remonter les escaliers, marcher dans le patio et tout recommencer pendant quarante minutes. L’après-midi, séances de boxe, coups de poing, technique, vitesse avec les mitaines et force avec le gouverneur, ce bouclier doublé dans lequel on frappe avec puissance.

J’ai déjà eu un an sans me battre et avec des problèmes avec l’entreprise qui me représentait, se souvient-il; donc ce n’est pas nouveau, je vais devoir attendre plus. Cependant, je crois fermement que si nous laissons l’adversité nous vaincre, nous ne pourrons pas gagner des choses importantes dans la vie, pas seulement en boxe. Je veux penser que cette crise, comme toutes, nous ouvre à de nouveaux scénarios et opportunités. Je pense que oui.

.