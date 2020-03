«Severance» est le roman de l’ère des coronavirus

Quelle est la différence entre une pandémie réelle qui prend naissance en Chine et se propage à l’échelle mondiale et une pandémie fictive qui prend naissance en Chine et se propage à l’échelle mondiale? Le roman apocalyptique 2018 de Ling Ma, Severance – qui pourrait être décrit avec précision en termes de ce dernier – a refait surface en raison de son inquiétante inquiétude face à notre crise mondiale actuelle. Semblable au coronavirus, le virus fictif du roman de Ma est un virus pseudo-grippal qui apparaît pour la première fois dans un grand centre économique chinois (ici, Shenzhen au lieu de Wuhan) et se déplace rapidement vers l’extérieur, ne laissant personne indifférent. Contrairement au coronavirus, cependant, la «fièvre de Shen» dans Severance est particulièrement fatale: ses victimes deviennent des zombies de répétition – se brossant sans cesse les cheveux, appliquant et appliquant une lotion pour le visage – jusqu’à ce que leur corps se désintègre.

Le premier article en ligne qui a suggéré la connexion entre Severance et le coronavirus semble être apparu fin janvier sur le site Internet indien de CNBC. La pièce elle-même est une critique de livre assez simple qui ne dénature jamais le coronavirus, ce qui rend ses étiquettes d’accompagnement d’autant plus frappantes: «Urgence sanitaire en Chine», «virus de la Chine», «coronavirus» et, de manière amusante, «détendez-vous». Depuis lors, la connexion a augmenté en volume et en explication, en particulier dans les médias américains, s’étendant des références dans les documents de réflexion aux listes de lecture en quarantaine. Il semble que les thèmes de contagion du roman aient une vie de second ordre au milieu de la viralité réelle.

L’attrait de Severance réside dans sa résonance littérale avec notre situation contemporaine. Publié en 2018 mais fixé en 2011 – Ma raconte l’apocalypse dans la clé de l’histoire alternative – les critiques ont rapidement noté sa prescience étrange. «Il semble inquiétant que la situation avec le nouveau coronavirus soit même passablement similaire», admet Bijan Stephen dans The Verge, «même si le livre de Ma se situe dans un passé alternatif.» Pourtant, la vitesse à laquelle certains lecteurs ont facilement accepté les parallèles peut en dire plus à leur sujet que le livre lui-même. Et même si je ne regrette personne, la catharsis de la projection ludique – en particulier en ces temps bizarres – ne signifie pas que «Séparation: c’est comme nous» les prises de vue à chaud manquent de sens. Car, alors que l’épidémie précipite des pics de sentiments xénophobes, toute sur-identification au roman de Ma basée principalement sur ses coordonnées ethniques («Severance… raconte l’histoire d’une pandémie mondiale originaire de Chine», résume Lithub) devrait nous faire réfléchir. Que son auteur, un immigrant chinois américain, s’est abstenu de toute demande des médias est peut-être révélateur.

La séparation est racontée à travers la perspective intime de Candace Chen, une immigrante sino-américaine d’une vingtaine d’années qui travaille dans une maison d’édition de Manhattan fabriquant des Bibles. Entre les chapitres qui documentent la transmission de Shen Fever de la Chine aux États-Unis, des chapitres alternatifs décrivent une trajectoire inversée établie dans le passé, lorsque Candace faisait de fréquents voyages de travail à Shenzhen. Ces derniers chapitres décrivent la relation de Candace avec Shenzhen – et par procuration, Shen Fever – non pas en termes d’ethnicité, mais en termes de travail. Si quoi que ce soit, les voyages de Candace à Shenzhen minimisent l’origine du virus. Tout en résidant au Grand Shenzhen Moon Palace Hotel, avec sa “roseraie à l’anglaise”, Candace remarque comment “on ne saurait pas de rester là-bas qu’il est situé n’importe où à distance à Shenzhen, et encore moins en Chine”.

L’un des principaux centres de fabrication de la Chine, Shenzhen produit en masse des produits américains tels que les bibles spéciales de Candace (la Gemstone Bible, par exemple, est commercialisée auprès des préadolescentes) à la fois avec une efficacité plus élevée et à moindre coût. C’est également cette dépendance vis-à-vis des avancées technologiques chinoises qui ramène le virus en Amérique. Dans Severance, les spores fongiques infectieuses de la fièvre de Shen sont transportées le long des routes de navigation, transmises par la circulation des marchandises. Alors que le coronavirus est soupçonné d’être originaire des marchés animaliers chinois (marchés qui sont, pour ce qu’il vaut, un effet d’un système agro-industriel plus large), Shen Fever, nous dit-on, «s’est développé dans les conditions d’usine des zones de fabrication, le ZES en Chine. ” S’il y a une analogie entre notre situation actuelle et la rupture, c’est bien celle-ci: la pandémie n’est pas tant raciale «essentielle» ni nationalement «causale» qu’elle concerne fondamentalement un système capitaliste mondial qui nous implique tous.

Lorsque Trump appelle le coronavirus un virus «étranger» ou «chinois», il est xénophobe, bien sûr. Mais il contourne également une réalité fondamentale: l’Amérique a toujours compté sur une telle étrangeté pour fonctionner comme un empire mondial. L’impérialisme américain s’est construit sur le dos des corps de migrants et de leur travail, même si la nation a toujours refusé de les accepter comme les siens. Le fait que l’économie américaine subisse maintenant les conséquences néfastes de ce «virus étranger» est peut-être son écho le plus ironique de la rupture. La négligence de Trump en s’adressant aux Américains et en les aidant pendant cette crise sanitaire est bien sûr également un acte intentionnel pour empêcher la courbe des marchés boursiers de plonger encore plus. Pourtant, un plongeon est inévitable et même nécessaire si le pays veut donner la priorité à son peuple sur son marché.

Le titre du roman de Ma se réfère principalement aux licenciements d’entreprises qui se produisent dans le sillage immédiat de la fièvre de Shen, ainsi qu’aux répliques plus longues de la crise financière de 2008. (Ma a commencé à travailler sur la séparation en 2012 alors que son emploi de bureau était alors réduit; elle est ensuite allée chercher un MFA à Cornell pour poursuivre son roman.) Le titre se réfère également, cependant, au récit d’immigrant de Candace de la «séparation» de sa naissance pays – celui qui, à la fin du roman, se trouve en haut de la liste des pays interdits d’entrer dans le pays de résidence actuel de Candace. L’orientation allégorique du roman est finalement moins chinoise que sino-américaine; ou, s’il est chinois, c’est une version de Chineseness qui ne se connaît pas en dehors d’être américaine.

Lorsque Candace se souvient de visites d’enfance dans sa famille à Fuzhou – qu’elle contextualise de manière attachante dans «la province du Fujian, alias l’aisselle de la Chine, alias le Jersey d’Asie» – ses souvenirs sont filtrés à travers les produits américains. «La télévision se mélange à mes rêves et à mes souvenirs», se souvient-elle. Candace se souvient avoir marché dans les rues de Fuzhou, avec «des adolescents en faux American Eagle. Dames seniors… en pantalon de pyjama imprimé avec Bob l’éponge ou de faux logos Chanel. Il y avait un Mickey D et un KFC, des stands de boulettes de rue, des magasins de bootleg, des bars à karaoké. ” Être «fabriqué en Chine», suggère le récit américain d’origine asiatique de Candace, c’est se connaître à travers les produits américains. Rappelant ce qu’elle décrit comme «le sentiment d’être à Fuzhou la nuit», Candace est lyrique: «Si Fuzhou Nighttime Feeling était un son, ce serait du R&B du début / milieu des années 90. Si c’était une saveur, ce serait le Pepsi glacé que nous buvons. »

La rupture est pleine de listes comme celle-ci, une série de séries qui composent le sentiment d’être un citoyen du capitalisme tardif.

Candace est impensable en dehors de son travail. Lorsque son petit ami de longue date lui demande de quitter le train de New York avec lui, elle refuse. Lorsque la ville de New York commence à tomber sous l’emprise de Shen Fever, Candace est le dernier employé restant qui va toujours au bureau d’édition; elle continue à travailler tous les jours, finissant même par s’installer dans le bureau après la fermeture des infrastructures de transport en commun de la ville, jusqu’au tout dernier jour de son contrat officiel. Le dévouement invraisemblable de Candace à son travail – même après que tous les autres ont abandonné New York, même après que tous les magasins aient fermé afin de rendre son chèque de paie sans valeur – n’est pas le produit de sa croyance innée dans le travail de production de Bibles, cependant, donc autant que sa croyance en la valeur innée du travail. Cet investissement dans le travail est hérité de ses parents décédés, dont «l’éthique du travail était comme celle de nombreux autres immigrants, désireux de prouver leur utilité pour le pays qui avait daigné les adopter».

L’engagement continu de Candace au travail, cependant, ne vient pas seulement d’une ethnie de travail d’immigrant; c’est, comme le montre Severance, une condition du capitalisme très tardif. Il n’est pas non plus propre à Candace, comme l’a clairement montré le coronavirus. La pandémie actuelle relie le monde non seulement par la circulation d’un virus commun, mais aussi par la manière dont elle a mis en évidence notre dépendance écrasante à l’accumulation capitaliste et à ses chaînes d’approvisionnement vicieuses. Alors que les conditions en évolution rapide imposent une «distanciation sociale» qui nous oblige à tous les travaux où nous vivons et dormons également, nous sommes également potentiellement rapprochés dans notre lutte commune pour distinguer le travail des loisirs – une lutte qui, pour tant de travailleurs intérimaires, est déjà une condition de vie généralisée.

Même après que la fin du monde ait mis fin au travail salarié, la vie de Candace ne se sent pas exactement différente d’avant. Elle vole un taxi abandonné (Manhattan en est jonché à ce stade) et commence à conduire, avant de finalement tomber sur un petit groupe de restes. Entourés de morts-vivants, ces quelques survivants restants amassent régulièrement de la nourriture et des ressources – leurs journées sont marquées par les répétitions de la chasse, de la cueillette et du tri. Malgré la prémisse apocalyptique du roman, son humeur organisatrice n’est finalement pas celle de la panique, mais quelque chose de plus proche de l’ennui. Après l’arrêt de la machine de l’industrialisme capitaliste, les quelques survivants persistants trouvent du réconfort dans la garantie de la répétition.

En voyageant à travers les villes abandonnées, les restes organisent leur récupération – ou ce qu’ils appellent leur «traque» – des marchandises en termes de routine hautement systématisée. Avant d’entrer dans chaque bâtiment déserté, le groupe se joint aux mains et exécute un chant que Candace décrit comme «à la fois prière et affirmation». Jouant la prière avec un travail répétitif, la Séparation devient non seulement une critique, mais aussi une méditation sur le travail. Et en étant ainsi, cela devient aussi une méditation sur ce que signifie être vivant en ce moment. La séparation nous enseigne non pas sur l’orientalisation de la maladie, mais sur la ritualisation de la routine. Nous pouvons sentir le lien entre le rituel et la répétition de Ma, par exemple, dans le récent meme «Wash Your Lyrics», qui, au moins visuellement, ressemble à un mélange de langage des signes et de prière. Ces routines quotidiennes sont également ce qui guide désormais les Américains vers l’avant, car elles engagent le processus d’une distanciation sociale prudente.

Alors que les marchés boursiers mondiaux vacillent sous les effets du coronavirus, et, en particulier, alors que le siècle américain semble approcher de son déclin, le roman de Ma est un tonique vivifiant. Mais ce n’est pas parce qu’il annonce l’histoire d’un virus chinois. À mesure que le virus continue de se propager, en particulier dans les pays occidentaux, il en va de même des angoisses xénophobes qui remontent aux craintes du XIXe siècle concernant le «péril jaune». En revanche, Severance présente un autre type de dilemme: que se passe-t-il s’il ne reste qu’un seul Chinois sur terre? Quels types de travaux, de rituels et de prières pourrait-elle endurer ou susciter? Le roman de Ma ne se termine pas par une réponse. Comme il ressort clairement de sa toute première page, la fiction catastrophe ne parvient souvent pas à prédire le monde: «Nous nous sommes retrouvés après avoir fui New York pour des pâturages plus sûrs de la campagne. Nous l’avons vu faire dans les films, bien que personne ne puisse dire lequel exactement. Beaucoup de choses ne se sont pas déroulées car elles avaient été représentées à l’écran. ”

Jane Hu est écrivain et Ph.D. candidat vivant à Oakland.

