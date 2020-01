Séville a fermé son modèle avec la signature de Suso

L’ensemble hispanique, que ce marché d’hiver a sorti deux de ses grévistes comme Chicharito Hernández et Munas Dabbur, a plutôt intégré un autre attaquant et un extrême. Si j’ai récemment payé 20 millions de l’euro au Leganés pour En-Nesyri, maintenant Séville a conclu un accord avec le Milan accueillir dans leurs rangs Suso comme assigné.

Déclaration de Séville sur la signature de Suso

Le FC Séville et l’AC Milan ont conclu un accord pour que Jesús Joaquín Saénz Fernández De la Torre, connu sous le nom de Suso, devienne un nouveau joueur de Séville en prêt pendant le reste de cette campagne et la suivante, avec une option achat obligatoire qui sera efficace si une série d’objectifs sont atteints. Suso, né à Cadix et âgé de 26 ans -19 novembre 1993-, occupe principalement la démarcation de l’extrême droite – sa jambe prédominante est la gauche-, bien qu’il ait également joué de nombreuses réunions dans son groupe naturel, ainsi qu’à mi-parcours ou deuxième en avant Le footballeur a atterri à Séville vers 15 heures et était sur le point de passer les tests médicaux de perception à Chiron Prevention avant de signer son nouveau contrat.

Le Cadix a commencé sa carrière professionnelle au Liverpool CF, où il est devenu très jeune, une équipe avec laquelle il jouerait vingt et un matchs, obtenant un but et une passe décisive. Après un an de prêt à l’UD Almería où il a disputé 35 matchs avec trois buts et neuf passes décisives, Suso est parti pour l’AC Milan lors de la saison 14/15, une équipe où il est resté avec un petit transfert intermédiaire à Gênes à ce jour, avec qui il a joué dix-neuf chocs, convertissant six buts et donnant une passe décisive.

Déjà au club rossonero, Suso a joué plus de 150 matchs, dans lesquels il a réussi à transformer 26 buts et dans lequel il a distribué jusqu’à 43 passes décisives à ses coéquipiers. Son bon travail dans le nord de l’Italie lui a valu d’être un international absolu avec l’Espagne jusqu’à cinq fois, où il a fait ses débuts lors d’un match amical contre la Russie en 2017. Cette première a eu lieu précisément avec Julen Lopetegui commandant l’équipe nationale, avec qui coïncidait déjà également dans les catégories inférieures de l’équipe nationale.

The Selection, clé de la signature de Suso par Milan

Monchi, qui avait précédemment tenté de recruter la fin de 26 ans dans l’équipe andalouse, il a profité de la Milan Il a accroché l’affiche transférable dans ce marché d’hiver pour obtenir ses services. Il Séville a également profité de la proximité du Championnat d’Europe, dans lequel Suso veut être, et son désir de jouer dans la Liga Santander, pour clôturer sa signature. «Je pense que l’équipe nationale espagnole est l’une des plus belles choses auxquelles un footballeur puisse penser. J’aimerais jouer en Espagne car je n’avais qu’un an et j’étais très jeune», A déclaré Cadiz dans une interview pour Sky Sport dont nous avons fait écho dans OKDIARIO.