Séville a un plan pour signer Shaqiri

Monchi a Xherdan Shaqiri à l’honneur pour renforcer l’attaque de la Séville face à la saison. Le directeur sportif espagnol a toujours eu une prédilection pour le footballeur suisse, qui joue peu de rôle dans la Liverpool ces derniers temps sous les ordres de Jurgen Klopp. Le club anglais écoutera les offres en été, mais cela ne semble pas être une opération simple.

En premier lieu, il y a des clubs plus importants après les pas de l’attaquant qui, à 28 ans, considèrent qu’il est temps de changer d’air et de se retrouver dans une équipe dans laquelle il peut avoir beaucoup plus d’importance. Les Roms et le CSKA Moscou, entre autres, ont également posé des questions sur Shaqiri, qui dans le marché d’hiver passé avait également des options pour sortir.

La clé est Monchi

L’atout de Séville n’est autre que Monchi. Le directeur sportif sévillan est un expert pour convaincre ce type de footballeur de s’arrêter à Sánchez Pizjuán et de relancer sa carrière. De plus, il sait que Lopetegui le connaît aussi bien. Gagner le joueur serait la première étape et ensuite faire une offre importante qui répond aux attentes de Liverpool. Dans ceux-ci, le journal suisse Blick assure que Séville prévoit de mettre un peu 30 millions d’euros sur la table pour obtenir les services de Shaqiri.

Mais la chose ne s’arrête pas là. En plus d’être séduit par le projet sportif de Séville et l’idée de jouer dans un grand en Espagne, le club Hispano devra se gratter les poches sous forme de salaire. Les clubs en compétition offriront au joueur une puce très importante, supérieure à ce que l’entité de Nervión peut atteindre, donc l’idée est proposer un contrat de plus longue durée, avec plus de saisons, et ainsi compenser que chaque année vous pouvez gagner quelque chose de moins.