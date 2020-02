Séville: Daniel Carriço, près de quitter le club pour partir en Chine

Le centre de 31 ans, qui met fin au contrat avec l’équipe hispanique à la fin de la saison, quittera le club andalou avant le 30 juin. Il Wuhan Zall, équipe que José González forme, a présenté une offre succulente pour Daniel Carriço et le Séville Il ne mettra pas d’obstacles à sa sortie avant une telle opportunité.

Bien que sa rénovation ait été effectuée il y a quelques mois, les blessures ont fait perdre aux Portugais une place de choix au profit de Joules Konundé, qui s’est installé comme le couple de Diego Carlos au centre de l’arrière. Ceci, en plus de l’offre attractive qu’elle a reçue de la Chine, a conduit Daniel Carriço à choisir de changer d’air. Bien que son départ ne soit pas souhaitable pour le Séville, qui restera avec trois centrales et une seule droite, le club tient à remercier pour son professionnalisme en facilitant la signature du dernier contrat majeur de sa carrière.

La continuité de Daniel Carriço à Séville semblait sûre en novembre

Le mois de novembre est loin, lorsque José Castro, président du club Nervión, tenait pour acquis le renouvellement de Daniel Carriço: «Carriço est un joueur très important, international pour le Portugal et qui était présent dans presque tous nos titres de Ligue Europa. C’est un professionnel extraordinaire et un joueur qui non seulement Il a un grand poids sur l’herbe, mais aussi dans les vestiaires. C’est très important et Nous espérons que vous resterez à Séville pendant de nombreuses années. D’ailleurs, être capitaine est tout dit. Il est l’un des joueurs avec le plus de poids à Séville, Il a toujours un résultat optimal et vous pourrez peut-être le renouveler dans les prochains jours“