Séville fait peur

Il Séville sera dans le dernier tour de la Ligue Europa. L’équipe de Julen Lopetegui à égalité (0-0) avec le Cluj Roumain dans un match retour dans lequel il a dû souffrir pour obtenir le billet.

Il a fallu à Séville pour faire le match nul dans le Ramón Sánchez-Pizjuán devant faire le bon 1-1 du match aller pour avancer le tour. Les Hispaniques ont été un moment éliminés lorsque Cluj a marqué à la 87e minute un but qui les a qualifiés. Paun est venu faire le 0-1 dans un Bono chanté mais, avec Lopetegui les mains sur la tête, le VAR, qui a fait ses débuts en compétition dans cette manche, a annulé le but d’une main de Traoré au début de la jouer

Il est également vrai que Séville a pardonné de nombreuses occasions. Le quintuple champion de la compétition méritait une passe plus calme, mais le manque de but a conduit à la nervosité un niveau qui n’est pas du tout satisfait de la situation actuelle Équipe.

Dans la deuxième partie et avec tout dans l’air, Séville a commencé à perdre de nombreuses balles sous la pression du Cluj, quelque chose qui a changé avec l’entrée de Banega. La blessure de Suso a tordu le geste de Lopetegui. Ni Nolito ni En-Nesyri n’ont trouvé le chemin vers le but et, en deçà du résultat, Il a servi une fin de crise cardiaque.