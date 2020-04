Séville présente un ERTE avec une réduction de 70% pour la première équipe

Le FC Séville a également décidé de recourir au dossier de réglementation du travail temporaire “En raison de force majeure” en raison de la crise des coronavirus. Après quelques semaines d’étude de la situation, le club de Séville a demandé l’ERTE devant les autorités de la Junta de Andalucía. Une décision qui, entre autres mesures, impliqueraune réduction de 70% des salaires des joueurs et des entraîneurs de leurs équipes professionnelles.

Le groupe de Séville a indiqué que, “Comme il est public et notoire”, l’arrêt des activités les sports décrétés par l’État d’alarme décrétés par le gouvernement ont “affecté de manière substantielle l’activité principale du club”. Pour cette raison, le conseil d’administration a décidé mardi de présenter un ERTE «pour cause de force majeure, pour la durée de l’état d’alerte décrété et l’activité de ce club est affectée “, a déclaré Séville dans un communiqué.

José Castro et son équipe assurent qu’ils ont été “contraints” de recourir à cette mesure “indésirable, mais nécessaire, pour faire face à l’un des moments les plus compliqués de ses 130 ans d’histoire, une situation jamais connue auparavant qui nécessite des efforts, sacrifice et engagement de tous les membres de l’institution », des managers aux travailleurs.

Tous affectés

Ce fichier affectera 360 travailleurs, 254 de la structure sportive et 106 de la structure non sportive, et il consiste, «fondamentalement», à la réduction de la journée de travail d’une partie des effectifs, «suspendant uniquement les contrats directement liés à des activités non réalisables». Donc, par rapport aux équipes professionnelles, ERTE signifiera une réduction de “70 pour cent” de la journée des techniciens et des joueurs, “à la fois les premières équipes masculines et féminines, et les joueurs et techniciens de la carrière”.

En ce sens, le conseil d’administration a remercié «La prédisposition» de la première équipe et du staff technique sevillistas pour parvenir à un principe d’accord “de plus grande portée qui se concrétisera dans les prochains jours”. De leur côté, le conseil d’administration et les dirigeants réduiront “volontairement” leurs salaires dans le but de «Entre nous tous, portons cette situation grave et contribuer à la viabilité économique et à la durabilité de l’entité ».