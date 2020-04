Séville, sur le point de clore sa première signature d’éblouissante … à cause du coronavirus

Personne n’avait le coronavirus, pas même dans le monde du football, qui est toujours debout. Les clubs travaillent autant que possible pour planifier ce qui nous attend malgré le fait qu’ils ne savent pas encore si cette saison se terminera ou non. L’un d’eux le Séville, qui pourrait être très proche de conclure sa première grande signature pour l’avenir presque sans le vouloir. Le cas est que le RFEF a inclus le club espagnol dans la liste des équipes qui disputeront la prochaine édition de la Ligue des champions en cas de non-reprise du concours, et l’une des clauses de l’accord de transfert Suso force l’entité Nervión à signer le joueur de Cadix en propriété si l’équipe se qualifie pour la Ligue des champions.

En d’autres termes, si la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 signifie que la saison 2019/20 ne se termine pas, la RFEF a décidé que Séville est l’une des équipes qui participeront à la prochaine Ligue des Champions pour avoir terminé troisième avant la arrêt, ce qui obligerait le club à rendre effective l’option d’achat de Suso et à payer 20 millions d’euros à Milan pour avoir repris les services de l’attaquant talentueux sur la propriété.

“Si nous terminons en Ligue des champions, il y a la possibilité de continuer à Séville avec sécurité, mais il existe également de nombreuses autres options pour continuer ici “, a déclaré le joueur lui-même récemment dans une interview. Évidemment, ni Séville ni le footballeur ne sont ce qui inquiète le plus aujourd’hui, puisque Suso avait en tout cas signé une deuxième campagne de prêt. Cependant, sur le plan économique, c’est un aspect très important à prendre en compte, car en pleine crise, le club devrait payer une somme très importante.