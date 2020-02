Séville transfère Daniel Carriço à Wuhan Zall malgré le coronavirus

Il Séville a réussi à faire de l’argent pour la centrale 31 ans, qui a mis fin au contrat à la fin de ce cours, et pour lequel il sera empoché près de 2 millions d’euros. Bien que la vente de Daniel Carriço au Wuhan Zall C’était un secret de polichinelle, c’est pourquoi il était resté à l’écart du dernier appel de Lopetegui, le coronavirus avait suspendu son transfert par un fil. Et, l’épidémie du virus a entraîné la suspension de la Super League chinoise jusqu’à nouvel ordre.

La déclaration de Séville sur le transfert de Daniel Carriço à Wuhan Zall

«Séville et le Wuhan Zall de la Super League chinoise ont conclu un accord pour le transfert au club asiatique du centre portugais Daniel Carriço. Il faut se rappeler que jusqu’à présent, le deuxième capitaine de l’équipe Nerva et footballeur avec plusieurs saisons consécutives dans l’équipe est arrivé à l’été 2013 du La lecture Anglais. En plus de six ans et demi, il a accumulé un total de 167 matchs officiels en tant que whitriver. Ces matchs sont divisés en 111 de la Liga-cinq buts-, 11 de la Copa del Rey, 41 de la Ligue Europa -deux buts-, 2 de la Ligue des champions et 2 de la Supercopa d’Europe », a commencé le club de Nervión.

“Carriço, qui a commencé cette saison en tant que rencontre en Liga pour Julen Lopetegui, clôture sa dernière demi-saison en tant que Nerionense avec 11 matchs disputés en championnat et un dernier match à domicile contre le Qarabag dans l’UEL, son tournoi fétiche. Sans aller plus loin, accumulez 73 duels dans cette compétition entre les Sportif du Portugal et le Séville, avec laquelle il a réussi à remporter pas moins de trois titres consécutifs entre 2014 et 2016 », poursuit l’équipe hispanique.

«Grâce à ses performances tout au long de cette période et malgré les blessures qui l’ont empêché de gonfler davantage ses statistiques, Daniel Carriço a réussi à faire ses débuts avec l’équipe nationale portugaise en 2015 et à être convoqué à nouveau au début de la saison dernière avec le Champion d’Europe en force, bien que dans ce deuxième appel il n’ait pas eu de minutes », a ajouté Sevilla à propos de Daniel Carriço.

«Séville tient à remercier la performance de la centrale portugaise pendant toutes ces années et lui souhaite la meilleure des chances dans ce nouveau défi professionnel. De plus, nous travaillons déjà sur un adieu bien mérité dans les prochains jours pour le déjà excapitán Nerionense », a conclu l’équipe andalouse.