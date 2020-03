Shaquille O’Neal a donné un concert de DJ Diesel pour ses fils de cuisine

Shaquille O’Neal n’est pas seulement un basketteur du Hall of Fame qui travaille comme analyste en studio avec Inside the NBA de TNT. Il est également un DJ relativement réussi.

DJ Diesel a joué des sets lors d’événements comme Tomorrowland et Lollapalooza, et il se préparait pour une tournée au printemps et en été cette année avant que la pandémie mondiale de coronavirus ne la ferme.

Mais Shaq n’a pas laissé la quarantaine mettre fin à la série de concerts de DJ Diesel. Il fait juste des spectacles à la maison pour ses fils, Shareef et Shaqir, et leurs amis… depuis le comptoir de sa cuisine.

Shaq a partagé une vidéo Instagram lundi d’un concert qu’il a fait de chez lui, et les concerts de cuisine de DJ Diesel ne sont pas une blague.

Shaq a écrit:

Ne descends pas. Soyez en sécurité, amour yall

Concert de cuisine Oneal Boys

Il semble que DJ Diesel sera prêt à la fin du verrouillage.

.