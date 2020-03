Shaquille O’Neal explique son camée dans la série Netflix

Permettez-moi de retirer ceci: je fais partie d’une dizaine de personnes qui n’ont pas encore vu Tiger King, la véritable série criminelle de Netflix sur une grande réserve de chats appartenant à un mec surnommé “Joe Exotic” qui est devenu une sensation de médias sociaux.

Je sais je sais. J’ai d’autres choses à rattraper sur cette liste d’originaux Netflix … mais j’enterre le lede ici. Bien que je ne l’ai pas vu par moi-même, j’ai vu que Shaquille O’Neal a fait un caméo, et d’après ce que je peux dire, peut-être que d’être associé à Joe Exotic n’est probablement pas la meilleure chose.

Shaq est apparu sur l’émission YouTube d’Exotic:

Dans un récent épisode de son podcast, O’Neal a évoqué sa relation avec Joe Exotic, telle que transcrite par NESN:

“Alors on y va, et c’est un endroit magnifique, et le personnage qui était là était Exotic Joe. Nous y sommes et j’ai laissé tomber quelques dons pour la nourriture des tigres et tout ça », a expliqué O’Neal. «Nous prenons des photos avec (les) tigres. Nous y sommes retournés quelques fois.

“Ensuite, nous revenons une autre fois et nous avons découvert qu’il est impliqué dans toutes les choses, puis, en fait, j’ai arrêté d’y aller.”

Ajout d’O’Neal: «Je ne fais pas de mal aux tigres. J’adore les tigres. J’adore les tigres blancs. Dois-je faire des dons à ces zoos pour aider ces tigres? Je le fais tout le temps. Est-ce que je possède personnellement des tigres chez moi? Non, mais j’aime les tigres. Écoutez, les gens vont se faire leur propre opinion, mais, encore une fois, je n’étais qu’un visiteur. J’ai rencontré ce type – pas mon ami. Je ne le connais pas. Je n’ai jamais eu de relations d’affaires avec lui, et je ne savais pas que tout cela se passait. »

