Shaquille O’Neal s’effondre en se souvenant de Kobe Bryant

La communauté NBA a connu quelques jours dévastateurs alors que les fans et les joueurs pleurent la mort tragique de la légende de Laker Kobe Bryant, décédée dimanche dans un accident d’hélicoptère. Des hommages à l’icône affluent du monde entier, et l’une des réflexions les plus puissantes et émouvantes vient de son ancien coéquipier Laker, Shaquille O’Neal.

Lors d’un hommage spécial à Bryant sur NBA sur TNT, Shaq, qui a récemment perdu son père et sa sœur, est tombé en panne en partageant à quel point les derniers jours ont été douloureux pour lui. Avec des larmes coulant sur ce visage, Shaq a raconté comment il avait appris le décès de Bryant et comment il avait du mal à croire la nouvelle.

“Je n’ai pas dormi, je n’ai pas mangé. Je n’ai pas fait les choses que je fais normalement. Je travaille, nous rions, nous gaminons, nous plaisantons, quand je rentre chez moi et regarde la réalité… ça fait juste mal », a déclaré Shaq.

Les deux anciens coéquipiers ont vécu beaucoup de choses ensemble, remportant trois championnats consécutifs à Los Angeles et, après des années de querelles, forgeant une amitié profonde et durable.

«J’aimerais pouvoir dire une dernière chose aux gens que nous avons perdus», a déclaré Shaq. “Parce qu’une fois que tu es parti, tu es parti pour toujours.”

