Shawn Michaels vs The Undertaker, Steve Austin vs The Rock et d’autres grands matchs de WrestleMania

Nous avons assisté à de grands matchs de WrestleMania au fil des ans.

Des superstars telles que Hulk Hogan, The Rock, Shawn Michaels et The Undertaker ont joué dans des moments inoubliables.

WWE

Il y a eu des classiques absolus à WrestleMania

Et les fans de la WWE pourraient être en magasin pour des combats plus mémorables lorsque WrestleMania 36 aura lieu les 4 et 5 avril.

Brock Lesnar vs Drew McIntyre et Randy Orton vs Edge ont le potentiel de voler la vedette.

Ci-dessous, talkSPORT.com examine quelques-unes des meilleures confrontations de WrestleMania.

Hulk Hogan contre Andre the Giant, WrestleMania 3

Bien qu’il soit champion du monde des poids lourds de la WWF, Hogan était un outsider massif avant le match.

Il se heurtait à 7 pieds 4 pouces André le Géant, qui pesait un énorme 520 livres.

Dans l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire de WrestleMania, Hogan a réussi à ramasser André le géant et à le claquer au sol avant d’exécuter une chute de jambe et de l’épingler.

Contre toute attente, il a conservé son titre.

Shawn Michaels contre Bret Hart, WrestleMania 12

Il n’est pas surprenant que Shawn Michaels ait gagné le surnom de «Mr WrestleMania» avec le haut calibre de ses matchs.

Son intense rivalité avec Hart a atteint la scène de WrestleMania avec un match d’Iron Man de 60 minutes – et cela n’a pas déçu.

Sans une chute dans le temps imparti, Michaels n’a eu besoin que d’une minute et 56 secondes de plus pour frapper Hart avec une musique Sweet Chin pour remporter le Championnat du monde des poids lourds de la WWF.

Bret Hart vs Steve Austin, WrestleMania 13

Ce match a donné le ton à l’ère Attitude et a donné naissance à sa nouvelle star… Steve Austin.

Le Texas Rattlesnake a perdu le match de soumission contre Hart, mais il n’a pas tapé.

Un Austin ensanglanté PASSÉ, laissant l’arbitre invité Ken Shamrock appeler la cloche.

Ce fut le début de la course d’Austin en tant que visage de la WWE.

Edge et Christian vs The Dudley Boyz vs The Hardy Boyz, WrestleMania 17

Cela doit être considéré comme le meilleur match par équipe de l’histoire de WrestleMania – il est difficile de penser à un meilleur match.

Les six hommes ont tout laissé sur la ligne avec l’endroit le plus mémorable à venir quand Edge a lancé Jeff Hardy dans les airs.

Hardy a également sauté d’une échelle et d’une table lorsque sa bombe Swanton n’a pas réussi à se connecter avec Bubba Ray Dudley.

C’était un match qui avait des spots sans fin, ce qui avait la foule de leurs sièges.

Edge et Christian ont fini par remporter les ceintures par équipe du The Dudley Boyz.

The Rock vs Steve Austin, WrestleMania 17

Il s’agissait du deuxième de trois matches alors que le duo s’est battu à WrestleMania 15, 17 et 19.

Austin a remporté le match grâce à l’aide de son rival de longue date, Vince McMahon, qui a rompu une chute lorsqu’il semblait que le Texas Rattlesnake avait été battu.

Maintes et maintes fois, Austin a heureusement heurté The Rock avec une chaise, qui lui a été remise par McMahon.

Austin et McMahon se sont serré la main à la fin du match pour étourdir davantage la foule.

Shawn Michaels vs The Undertaker, WrestleMania 25

Avant Brock Lesnar, Shawn Michaels était sans doute le plus proche de mettre fin à la célèbre séquence invaincue de WrestleMania de The Undertaker en 2009.

Le Heartbreak Kid est sorti d’un Pilombriver Tombstone, ce qui a sûrement fait croire à une partie de la foule qu’il avait de fortes chances de gagner.

Michaels avait un endroit horrible quand il a raté The Undertaker avec un moonsault et a atterri sur le tapis dur.

L’Undertaker a presque été décompté lorsque Michaels a esquivé sa plongée suicide, liée à un caméraman.

C’était un match pour les âges.

WWE

L’Undertaker et Shawn Michaels se sont rencontrés deux fois à WrestleMania

Shawn Michaels contre The Undertaker, WrestleMania 26

Après être venu si près de battre The Undertaker, Michaels a eu une autre fissure au prochain WrestleMania.

Bien que ce match n’atteigne pas les hauteurs de leur combat WrestleMania 25 – quelque chose qui aurait été presque impossible – la narration était superbe.

C’était Streak vs Career.

Si The Undertaker perdait, cela mettrait fin à sa séquence sans défaite, tandis que si Michaels échouait, cela lui coûterait sa carrière.

Après un autre vaillant effort, Michaels a été épinglé par The Undertaker, ce qui a mis fin à la carrière de catch de l’ancien.

Brock Lesnar vs The Undertaker, WrestleMania 30

Des lutteurs de renom tels que Randy Orton, Triple H, Shawn Michaels, CM Punk, Batista et Kane ont tous essayé mais n’ont pas réussi à mettre fin à la séquence de The Undertaker.

C’était une séquence qui a été conquise par Brock Lesnar de manière choquante.

À l’approche de WrestleMania 30, les fans de la WWE se préparaient pour The Undertaker à 22-0 lors du Show of Shows, malgré la menace de son adversaire.

La Bête a choqué la foule et les téléspectateurs à la maison lorsque son troisième F-5 du match a mis The Undertaker et la séquence au lit.

Il restera l’un des matchs de WrestleMania les plus mémorables de tous les temps.

Daniel Bryan vs Batista vs Randy Orton, WrestleMania 30

Daniel Bryan s’était battu bec et ongles pour mériter sa place bien méritée dans un tournoi principal de WrestleMania.

Personne n’aurait pu prévoir l’ascension de Bryan au sommet après avoir perdu contre Sheamus en 18 secondes lors du match d’ouverture à WrestleMania 28.

Mais avec tout l’univers de la WWE derrière l’homme de 38 ans, rien ne l’a arrêté lorsque WrestleMania 30 est arrivé.

Malgré les revers constants lancés par Vince McMahon, Triple H et Stephanie McMahon, Bryan a réussi à obtenir un match de WrestleMania 30 contre Triple H.

S’il battait The Game, il serait ajouté au match de l’événement principal contre Batista et le champion du monde des poids lourds Randy Orton.

Dans un formidable combat d’ouverture de WrestleMania, Bryan a remporté la victoire sur Triple H et a ensuite battu Batista et Orton pour remporter le titre mondial sur la plus grande étape de leur histoire.

Il serait vraiment difficile de trouver un seul fan de catch qui ne soit pas satisfait de ce résultat.

